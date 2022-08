Más visibilidad al deporte gracias a la Parrilla de Oro

Para el mundo del deporte, el regreso de las Fiestas de San Lorenzo también es motivo de alegría y más con la distinción de la Parrilla de Oro, que este año ha recibido el Club Ciclista Oscense por la organización del Gran Premio de San Lorenzo, un evento cuyos antecedentes se remontan a 1888 y que, como su propio presidente, Miguel Bergua, señala "para muchos oscenses está ya institucionalizado". "El día 15 es acudir a las bicis, a la despedida del santo y a la traca", subraya.

Hasta tal punto está esta prueba enraizada en lo que es el programa festivo que "en los dos últimos años, a pesar de que podríamos haberla celebrado al estar incluida en el calendario nacional, no quisimos por responsabilidad y entendiendo que si no había fiesta no había Gran Premio de San Lorenzo". Aún así, el recibir la Parrilla de Oro ha servido para "darnos cuenta de la importancia que tiene". "Cuando estás metido tan de lleno en la organización te falta perspectiva", reconoce. "Volver a realizar el gran premio es una satisfacción y un orgullo", reflexiona.

Ese día 15 a partir de las 11.00 con salida y llegada en la avenida de Monreal volverán a volar por las calles de Huesca un centenar de ciclistas entre los que se trabaja para que esté presente lo más granado de la categoría élite sub-23. El jaqués Pablo Castrillo, una de las sensaciones de la temporada, que va a dar el salto a profesionales, ya ha asegurado su presencia con su equipo, el Lizarte. "Lo que más destacan los conjuntos que vienen de fuera de Aragón es "el ambiente y la afición, el blanco y el verde que viste el numeroso público que sigue la carrera, su conocimiento y el calor hacia los ciclistas. Es una prueba muy querida", recalca Bergua satisfecho de ver que "todo lo malo ha pasado".

Además del Gran Premio de San Lorenzo de ciclismo, que alcanza su 69ª edición, el programa oficial de las fiestas incluye también la Gran Simultánea de Ajedrez San Lorenzo que llevará a cabo el CA Jaque en el parque Miguel Servet el próximo jueves a las 11.00 y las finales de los torneos de hoyetes, tejo, rana y petanca que se desarrollarán en la plaza de Europa en las matinales del viernes, el sábado y el domingo. Sin embargo, las citas deportivas de tono laurentino son muchas más, algunas de ellas de presencia continuada en el tiempo, aunque se sitúan tanto en el Prelaurentis como en el Pórtico Laurentino.

Miguel Bergua, presidente del CC Oscense. Verónica Lacasa

La que abrió el fuego fue el Gran Premio San Lorenzo de recorridos de tiro el 23 de julio y siete días después se celebró el XXX Torneo de petanca Prelaurentis. Ya el pasado sábado fue el turno del XXV Torneo de Petanca San Lorenzo, el XXIX Torneo San Lorenzo de Frontenis y el XXXII Torneo Internacional de Ajedrez San Lorenzo. Para el domingo quedó el Gran Premio San Lorenzo de Precisión de tiro y los juegos tradicionales, que fueron clasificatorias para el campeonato de Aragón, mientras que el lunes, como último acto previo a las fiestas propiamente dichas, tuvo lugar la XXII Gran Carrera Pedestre Memorial Antonio Gutiérrez, un acontecimiento que congregó a numeroso público en el centro de la ciudad y que volvió a resultar espectacular.

Más allá de los torneos y trofeos, las Fiestas de San Lorenzo para los deportistas de alto nivel no dejan de vivirse con cierta envidia sana. Las exigencias de la alta competición no permiten ni un descuido y toca conformarse con ver a los demás disfrutar. "Con tal de salir a la calle y ver a los demás pasárselo bien ya resulta una satisfacción", apunta Kevin Carlos, delantero canterano de la Sociedad Deportiva Huesca que ha conseguido hacerse con un hueco en el primer equipo.

El Huesca huye del bullicio

El conjunto azulgrana, de hecho, ha dejado Huesca estos días para huir del bullicio y evitar distracciones. Arranca la liga el viernes visitando al Levante y por ello se ha concentrado en Valencia. La medida no es ni mucho menos nueva y ya se ha aplicado en otras ocasiones. En 2019, el último año en el que se celebraron las fiestas, sin ir más lejos, marchó hasta la localidad gerundense de Olot. "Esperemos ganar y sumar con la victoria un nuevo motivo de alegría para Huesca para poder celebrarlo a nuestro regreso", desea otro de los oscenses ya habituales en el primer equipo azulgrana, el medio Manu Rico.

No es el único equipo de los que ya se han puesto en marcha que en los próximos días tiene compromisos fuera de la capital oscense. El Bada Huesca de balonmano, que sí entrenará en casa, vivirá su primer amistoso de la pretemporada el viernes en Lérida ante un peso pesado como el Barcelona y al día siguiente en Monzón recibirá a otro de los nombres ilustres de la Asobal, el Bidasoa.

Al igual que sucede con las Fiestas de San Lorenzo, para el mundo del deporte también se confía en que la temporada próxima a empezar sea la de la total normalidad una vez dejadas atrás restricciones como las limitaciones de aforo con las que arrancó el último curso. También se espera que la aparición de positivos de coronavirus en los vestuarios se minimice y no resulte un obstáculo como le sucedió al Bada el último verano, cuando tuvo que frenar su pretemporada.

"La gente va a coger las fiestas con ganas, tras dos años sin poder celebrarlas este va a ser muy bonito", pronostica Manu Rico, que recuerda con "mucho cariño" las celebraciones laurentinas. "Es una semana muy especial en la que Huesca está llena de gente y muy viva", comenta. "En mi casa se vive mucho San Lorenzo, se compran muchos ramos de albahaca y especialmente me gusta acudir con mis padres a los toros, además de estar con mis amigos", explica. A este respecto lamenta el que no vaya a poder estar estos días con sus personas más allegadas, pero al mismo tiempo es consciente de que "ellas se cambiarían por mí". "Hay que ser listo y tener cabeza", se refrena.

Otro de los jóvenes altoaragoneses que han venido teniendo una especial presencia en la Sociedad Deportiva Huesca este verano es Hugo Anglada, que invita "a todo el mundo a que venga a San Lorenzo". "Son unas fiestas para disfrutar con los amigos y la familia", indica.

Anglada, Kevin Carlos y Manu Rico, los canteranos altoaragoneses de la SD Huesca. Verónica Lacasa

"Para un deportista si puedes salir por la tarde ya es mucho, al igual que disfrutar de una comida o una cena, tenemos que adaptarnos a circunstancias como si al día siguiente entrenamos o no", expone, recalcando que ese tipo de precauciones "las llevo bien". Sobre el inicio de la liga no esconde que "no hay mejor manera que empezar ganando, además justo en la semana de San Lorenzo, que habrá fiesta por todos los lados".

Para Kevin Carlos, "San Lorenzo es una fiesta muy importante que por fin se va a poder celebrar". "Me gusta todo, el ambiente es impresionante", explica sin saber decantarse por cuál es su actividad o momento predilecto hasta que recuerda "los paseos con mi familia subiendo hasta la catedral y viendo todo el ambiente que hay". "Quiero que la gente disfrute porque hay muchas ganas y si nosotros podemos contribuir a ello con un buen resultado mejor", señala.

A Miguel Bergua, del Club Ciclista Oscense, le resulta especial del programa "la despedida al santo, quizá porque ya no tengo encima el esfuerzo de organizar el gran premio". "Es algo que imagino que al resto de asociaciones que tiene actos en estos días también les pasará", considera. Este año quiere "disfrutar con los conciertos" y también "con el tardeo". Además también resalta entre otros actos o momentos "la mañana del día 10". "A nivel personal poder compaginar las fiestas con la puesta en marcha de la carrera, que es algo que también forma parte de ellas, es algo que me genera gran satisfacción", recalca.