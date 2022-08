España aplasta a Georgia en Teruel y tiene al alcance de la mano la plaza en el Europeo de voleibol

España se ha impuesto este miércoles con comodidad en el pabellón Los Planos de Teruel por 3-0 a la débil Georgia en el tercer partido del torneo clasificatorio para el Campeonato de Europa de 2023. Los españoles, que acumulan tres victorias en sus tres partidos del preeuropeo, tienen al alcance de la mano la clasificación. Su próxima cita será con el mismo rival de ayer pero a domicilio.

En el primer set, solo ha habido un equipo sobre la cancha. La Selección Española se impuesto por un aplastante 25-5 que indica la abrumadora superioridad de España sobre una frágil Georgia que cuenta sus partidos en el preeuropeo por derrotas abultadas. El entrenador visitante ha agotado los dos tiempos muertos en los primeros nueve minutos del partido en busca de una reacción de sus jugadores que no ha llegado. El primer tanto visitante no lo anotó hasta que España no sumó 11 puntos en su marcador.

La tímida reacción de los georgianos en la segunda manga no ha servido para empañar el dominio absoluto de España en todas las facetas del juego. El parcial se cerró con otra abultada diferencia, 25-14. La selección visitante, herida en su orgullo, ha intentado corregir los errores pero el bloqueo, la recepción y el ataque han seguido bajo control español, a pesar de que el seleccionador nacional, Miguel Rivera, ha movido el banquillo para dar minutos a los jugadores menos habituales.

El tercer y último asalto ha seguido la pauta de los dos primeros, con una selección española dominadora, aunque los rivales han parecido más entonados en algunos momentos y han creado algunas dificultades a la recepción española. Sin embargo, el resultado final 25-16 evidencia de nuevo la superioridad de España. El público, ante un partido sin historia, ha tenido tiempo hasta de hacer la ola.

Miguel Rivera ha reconocido que, al jugar contra un combinado poco exigente, "lo más difícil es que el equipo mantenga la tensión y la atención en el partido". Rivera se ha mostrado "satisfecho" del rendimiento de los jugadores con menos minutos y ha recordado que si España se impone en sus dos próximas citas, frente a Georgia y Eslovaquia, sellará el billete para el Eurovolley de 2023.

El entrenador ha explicado que la selección, a pesar de la ingenuidad del rival, ha hecho un partido “muy serio" y sin relajarse. Su pleno de victorias le permiten ser cabeza de un grupo en el que también están Georgia, Hungría y Eslovaquia.

Martín de Chavarría, uno de los destacados de España, ha señalado que la clave par la abultada victoria ha sido mantener el equipo "organizado e intenso" hasta el final. Se ha mostrado “contento” con el resultado y con la trayectoria del conjunto, que ha conseguido “tres de tres” en el torneo preuropeo.

España: Ramón (2), Fornés (3), Giménez (4), De Chavarría (8), Gimeno (13), Martín (2) –sexteto inicial– y Larrañaga (Líbero). También jugaron Dovale (Líbero 2), Villalba (4), Rodríguez (7), Lorente (2), Olalla (3), Fresquet (2).

Georgia: Chkholaria (5), Gejadze, Tskhomaria (9), Gordadze, Zakaidze (4), Nutsubidze (3) –sexteto inicia– y Buadze (Líbero). También jugaron Tevdoradze, Meladze, Lazarashvili, Kachibaia.

Sets: 25-5 (17 min.), 25-14 (22 min.) y 25-15 (25 min.).

Árbitros: Suleyman Yalcin y Chantal Kaiser.

Incidencias: Tercer encuentro del torneo de clasificación para el Campeonato de Europa, disputado en el Pabellón Los Planos ante 650 espectadores.