El piloto aragonés Guillermo Aso escala al podio del Supercars de resistencia en Portimao

El piloto aragonés Guillermo Aso completó el fin de semana pasado su participación en la segunda prueba del Supercars Endurance, el principal campeonato a nivel ibérico para vehículos en especificaciones GT4 y TCR, celebrada en el Autódromo Internacional do Algarve. El zaragozano, al volante del McLaren 570S GT4 de SMC Motorsport, tuvo una línea claramente ascendente y se erigió en protagonista junto a su compañero Tommy Pintos.

El sábado por la mañana, Aso tuvo la primera toma de contacto con un circuito en el que siempre había subido al podio en sus visitas anteriores. El internacional terminaba segundo en la sesión de libres matinal con un tiempo de 1.54.624s, a solamente tres décimas de los locales Rodrigues / Cunha con un Audi R8 LMS GT4. Posteriormente, en las dos sesiones de clasificación celebradas por la tarde, Aso establecía un mejor tiempo de 1m55.466s en la Q1 que le dejaba cuarto, pero siendo la igualdad la nota dominante con los cinco primeros separados por apenas un segundo.

En la Q2, era el turno de Pintos con un mejor registro de 1m54.840s que les iba a dar la tercera posición en parrilla de salida. Ya el domingo, en la primera carrera, Aso tomó la salida optando por no correr ningún riesgo y cuidando la mecánica y los neumáticos para poder atacar en la parte final. Tras doce giros, el zaragozano entró a ‘boxes’ en cuarta posición para ceder el testigo a Pintos. Se reincorporaron a la carrera en la quinta posición absoluta, pero el esprint final de Pintos les permitió certificar en meta la segunda posición entre los GT4 Pro y segundos absolutos.

Guillermo Aso junto a su compañero Tommy Pintos en el segundo cajón del podio SMC Motorsport

En la segunda carrera, Pintos luchó por la primera posición desde el comienzo y se situó líder en la séptima vuelta. Tras la parada, Aso mantuvo una emocionante pugna con Manuel Giao (Mercedes AMG GT4) y Fernando Navarrete (McLaren 570S GT4) hasta que un problema con la caja de cambios le apartó del podio, pero aún pudo mantener la cuarta plaza a velocidad reducida.

“He continuado con mi racha de podios. En la primera carrera quizás no tuve el ritmo que esperaba, sobre todo en tráfico”, explicaba Aso añadiendo que “sin embargo, en la segunda me he encontrado muy a gusto. Tommy hizo un gran relevo y la parada en boxes del equipo fue magnífica. Lástima que, cuando marchaba líder, un doblado me ha obstaculizado y lo han aprovechado Giao y Navarrete para superarme. Al final, se ha bloqueado la caja de cambios y he tenido incluso que parar el motor y volver a arrancar. Al menos, he conseguido pasar por meta y seguimos en la lucha por el título. Intentaremos en Barcelona, en septiembre, lograr la ansiada victoria”, concluía.