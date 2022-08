Claudia Ferrández, una aragonesa con mucha puntería

Mientras el trigésimo aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 continuaba recordándonos la famosa flecha de Antonio Rebollo que paralizó el mundo, la aragonesa Claudia Ferrández brillaba este fin de semana en el Campeonato de España de tiro con arco celebrado en Madrid.

Con apenas 20 años, la arquera borjana conquistó la medalla de oro en la categoría júnior y se colgó la de bronce en la absoluta, demostrando que, con independencia de la edad, está lista para pelear entre las mejores.

Este fue su último torneo nacional júnior. A partir de ahora competirá siempre en categoría absoluta. Pero todavía le queda despedirse a nivel continental en el Campeonato de Europa júnior y cadete que se disputará a mediados de agosto en Lilleshall (Gran Bretaña).

Este próximo lunes se desplazará a Madrid para preparar la cita con el equipo durante una semana y, seguidamente, viajará a tierras británicas junto al resto de las integrantes de la selección española, de un combinado que tratará de hacer historia.

En la disciplina de equipos, Claudia Ferrández formará trío con Andrea Muñoz -madrileña que recientemente fue segunda en la Copa del Mundo de arco compuesto- y Ana Pedraza, y confía en obtener un resultado “importante” a pesar del “gran nivel” que habrá entre las rivales.

En la categoría individual, la arquera borjana aspira a seguir “creciendo” como deportista y demostrar el “buen momento” que atraviesa tras los éxitos cosechados en el Campeonato de España celebrado en Madrid.

“Somos conscientes de que entrar en el podio o en los puestos punteros va a ser muy difícil, pero hay que dar el máximo. Las próximas semanas van a ser muy importantes en cuanto a preparación”, adelanta Ferrández, que entrena en Borja bajo la tutela del madrileño Juan Morago.

“Él me va dando las pautas a seguir y me exige que le vaya mandando vídeos de mis entrenamientos y resultados. Después, una vez al mes me desplazo a Madrid para que me haga las correcciones que considera”, explica una deportista que, a pesar de su juventud, lleva alrededor de 14 años pegada al arco y las flechas.

“Empecé a los 6. Para mí era como un juego, pero poco a poco fui viendo que se me daba bastante bien. A los ocho llegaron las primeras competiciones, y así fui avanzando hasta el día de hoy. El tiro con arco es mi gran pasión, y confío en llegar lejos”, finaliza Claudia.