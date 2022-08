El mediofondista Kevin López anuncia su retirada del atletismo profesional

El atleta español Kevin López, explusmarquista nacional de 800 metros, ha anunciado su retirada del atletismo de élite a sus 32 años, una decisión que ha tomado tras superar una pubalgia que le ha lastrado durante los últimos años, cerrando así una carrera que le ha llevado a ser 13 veces campeón de España.

Kevin López explicó su decisión a través de una carta en sus redes sociales. "Ya no volveré a tomar la salida de un gran campeonato, no llegaré a la meta de ningún Meeting y no apareceré en la lista de inscritos de un nacional. Cierro en 13", afirma el sevillano.

López ha sido doble medallista europeo en pista cubierta en 800 metros -plata en 2013 y bronce en 2011- y ha participado en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016. En el panorama nacional, logró alzarse como campeón de España en 13 ocasiones, tanto al aire libre como en pista cubierta.

"La pandemia me hizo alargar más de lo que me hubiera gustado, o eso creo. Si Tokio hubiera sido 2020 y no 2021, seguramente 2021 hubiera sido mi retirada", asegura López.

El atleta sevillano sufrió una pubalgia que le ha impedido rendir a su máximo nivel y que le privó de ir a los últimos Juegos Olímpicos, pero que ha podido dejar a un lado para competir una última temporada. "No me podía permitir retirarme lesionado. Esa decisión sería mía y no por un contratiempo", apuntó.