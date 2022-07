El lateral Borja Aizpún, nueva incorporación del Ebro

El lateral derecho Borja Aizpún, de 25 años, se ha comprometido con el Club Deportivo Ebro para el curso 2022/23 para reforzar la parcela defensiva, según informa el conjunto zaragozano.

"El futbolista terminó la pasada temporada jugándolo prácticamente todo en la Mutilvera (2ª RFEF), club al que llegó cedido en el mercado invernal. Sin embargo, Aizpún ha pertenecido a la SD Logroñés los últimos cuatro años erigiéndose como una pieza fundamental en el proyecto que ha permitido al club riojano llegar y mantenerse en 1ª RFEF", explica el club arlequinado.

El jugador, nacido en Pamplona y que creció futbolísticamente en la cantera de Osasuna, se caracteriza por ser un lateral "profundo y contundente".

"Tiene mucho recorrido y la habilidad necesaria para pisar línea de fondo con facilidad y, además, es ágil con la pelota en los pies y capaz de centrar con calidad desde tres cuartos de campo", ha analizado el Club Deportivo Ebro.

Aizpún se define como un jugador "al que le gusta sacar el balón jugado desde atrás y participar constantemente en las acciones ofensivas del equipo".

El zaguero ha afirmado que llega "con muchas ganas de empezar" y ha explicado que las conversaciones que ha mantenido con el técnico Raúl Jardiel han sido claves para decidirse a firmar por el equipo maño.

"La confianza que me transmitió fue muy importante para mí porque hablamos del proyecto y todo lo que me dijo me ha gustado", ha comentado Aizpún.

📯 𝗙𝗜𝗖𝗛𝗔𝗝𝗘 | Borja Aizpún, profundidad y contundencia para el lateral derecho del Ebro



🗣️ «Me han hablado maravillas del club y eso me motiva: tengo muchas ganas de arrancar y hacerlo muy bien»



🤗 ¡Bienvenido, @BorjaAizpun!



📌 Más información: https://t.co/PFVALQCVsa pic.twitter.com/HH7UFTTe7X — Club Deportivo Ebro (@CD_Ebro) July 15, 2022

El nuevo jugador del Ebro también ha recabado opiniones de compañeros respecto al club: "otros jugadores me han hablado maravillas del Ebro y eso es algo que me motiva y me anima. Tengo ganas de arrancar y hacerlo muy bien".

Por último, el futbolista ha incidido en que va a dejárselo todo en el césped para tratar de llevar la arlequinada lo más lejos posible.

"Puedo asegurar mucho trabajo, sacrificio y ambición para hacer las cosas bien y para que sea un año bonito en el que el Ebro pueda cumplir sus objetivos y estar lo más arriba posible", ha concluido.