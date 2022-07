El gran salto de Laura Bazco a la élite del balonmano español

“Tanto en mi club como en la selección española quiero llegar a lo más alto, quiero ser una jugadora de élite”. Así de ambiciosa se muestra Laura Bazco, una de las aragonesas que el próximo curso competirán en la máxima categoría del balonmano español. Además de Danila So Delgado, que militará en el CBM Elche, Bazco vivirá su primera experiencia en la élite en las filas del Aula Valladolid. Pero el pasado mes de junio también consiguieron alcanzar la élite Marta Jaqués y Andrea Loscos con el Beti-Onak y La Rioja, respectivamente. Loscos sí continuará el próximo curso en Primera División, mientras que Jaqués actuará en el Anaitasuna.

“Estoy muy ilusionada, es una experiencia que siento que necesito en mi carrera deportiva. Voy con muchas ganas a aprender todo lo posible, tanto de mis compañeras como de mis entrenadores”, explica la aragonesa, que las últimas temporadas, todavía en edad juvenil, ha competido con el Balonmano Colores en División de Honor Plata. “El sueño de cualquier deportista es llegar a lo más alto, a la élite. Ese era mi objetivo y espero que siga siéndolo muchos más años, quiero disfrutar al máximo del balonmano”, asegura.

A pesar de su corta edad, Bazco cuenta ya con importantes hitos en su trayectoria deportiva. El más importante, la convocatoria del pasado año con la selección española juvenil para el Campeonato de Europa en Lituania. “Estuve también en un torneo internacional en Portugal, una concentración en Sierra Nevada… El sueño es seguir escalando hasta llegar a la selección absoluta”, afirma Bazco con ambición.

De momento, la aragonesa se machaca estos días en el gimnasio para llegar en el nivel más optimo al inicio de la próxima temporada. Todavía menor de edad, hará las maletas para abandonar su Zaragoza natal e instalarse a orillas del Pisuerga. “Me llevo un grandísimo recuerdo del Balonmano Colores. Soy la jugadora que soy gracias a este club, a los entrenadores que he tenido. Pero también gracias a mis compañeras, con las que he vivido momentos únicos: torneos, sectores… Hay vivencias que son muy especiales”, confiesa la jugadora, que se inició en la práctica de este deporte con apenas 8 años.

“Empecé en el colegio San Agustín, donde estudiaba. Mis amigas jugaban a balonmano y pensé en apuntarme, así de sencillo. Es un deporte que me gustó mucho. Cuando era infantil de primer año decidí apostar por él y fiché por el Balonmano Colores. Aquí he ganado mucha experiencia. Las jugadoras, además de calidad, necesitan jugar partidos y tener minutos para crecer. Dejo Balonmano Colores con una gran pena, por todo lo que he vivido, pero espero que la etapa que se abre en Valladolid sea igual de buena”, apunta Bazco.

A partir de ahora, la aragonesa pondrá su poderoso lanzamiento zurdo a disposición del Aula Valladolid. “Dentro del campo tengo mucha garra. Vivo mucho el balonmano y me encanta. Tengo mucho nervio, defendiendo le ponga mucha actitud, me encanta defender. En ataque, reconozco que me faltan centímetros, pero tengo un lanzamiento rápido, busco bien los espacios… me gustan ambas cosas, tanto atacar como defender”, sentencia.