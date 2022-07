El Club Voleibol Teruel ya conoce su camino para pelear por el título de la Superliga Masculina de Voleibol. El campeonato dará su pistoletazo de salida el sábado 1 de octubre y el club aragonés iniciará el curso fuera de casa, en la pista del Léleman Conqueridor Valencia.

El sorteo celebrado este miércoles en la sede de la Real Federación Española de Voleibol ha definido el calendario que se prolongará hasta el 7 de mayo. El Pamesa Teruel debutará ante su animosa marea naranja en la segunda jornada, enfrentándose el 8 de octubre al Río Duero Soria, en un clásico duelo bautizado como el de la España Vaciada. Por otro lado, su ultimo enfrentamiento en la fase regular será como visitante, el 18 de marzo, enfrentándose en el Pabellón Moisés Ruiz contra el vigente campeón, el Unicaja Costa de Almería, en otro de los enfrentamientos clásicos del torneo y el rival a batir en la lucha por la corona nacional.

Tras la radical transformación del equipo turolense, el nuevo técnico Maxi Torcello esperará a sus jugadores el 16 de agosto en la pista de Las Viñas, donde dará comienzo la pretemporada preparatoria para una gran Superliga. Para ello, los naranjas han preparado un calendario de enfrentamientos amistosos contra equipos como el Río Duero Soria, antiguo Léleman Valencia y Fútbol Club Barcelona. La ubicación de estos partidos aún no está definida, pues depende de las fechas en la que la selección española de voleibol, que gestiona el expreparador del CV Teruel, Miguel Rivera, visite la capital mudéjar.

La semana previa al inicio de la temporada se disputará la Supercopa de España, campeonato que enfrentará al Unicaja Almería y al CV Melilla. Por su parte, el Pamesa Teruel Voleibol se enfrentará al Club Voleibol Zaragoza, que recientemente ha ascendido a la Superliga 2, por el título de la Copa Aragón. La fecha de este último encuentro aún no se ha visto fijada, aunque desde el Pamesa Teruel se espera que se dispute durante la pretemporada, donde las condiciones de los jugadores son mejores y no se encuentran viajando cada semana, situación que ya vivieron el año pasado y no les gustaría repetir, en todo caso es algo que dependerá de la Federación Aragonesa de Voleibol.

El Pamesa Valencia se presenta este curso 2022-2023 con nuevo nombre de guerra y renovado plante. Siguen caras ya conocidas como líbero Aharón Gámiz, los receptores Mariano Vildósola y Emilio Ferrándiz. Dentro de las nuevas incorporaciones sobresalen los colocadores Rubén Lorente y Déxter Edawards; el opuesto Rodrigo Pernambuco; el receptor Muryllo Couthino; y los centrales Axel Téllez y Rubén López. Además, el club apuesta por integrar a los más jóvenes de su cantera, como ya hizo en temporadas anteriores con David de Juan o Javier Igual, por ello este año el equipo contará con la participación del turolense Jorge Navarro.

A falta de un mes para el inicio de la pretemporada, al equipo naranja aún le falta por dar sus últimas pinceladas. Aunque los naranjas avisan que pronto podrán sorprender con dos nuevas incorporaciones como receptor y central.