Aragón se instala en la élite nacional de las artes marciales mixtas

Aragón se ha instalado en la élite nacional de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Es un equipo al alza, que ha experimentado una progresión fulgurante en los últimos años y que ahora ya compite con fuerza y determinación ante cualquier rival y en cualquier escenario. Su último éxito llegó de la mano de Raúl Constantin Ciobanu, un guerrero de 18 años, 1,90 metros de estatura y 93 kilos de peso que brilló con luz propia en el reciente Campeonato de España Sénior que se celebró en el Palacio de Hielo de Madrid, con centenares de espectadores en las gradas. La cita, organizada por WOWfc y la Federación Española de Lucha, reunió a los mejores luchadores nacionales, algunos con un elevado prestigio internacional; el resultado fue una velada de altura, con combates espectaculares en las nueve categorías que conformaron el torneo.

Constantin -rumano, aunque afincado en España desde hace años- se impuso en la modalidad de 93 kilos con una autoridad manifiesta. "En la semifinales ya me vi campeón", confiesa el deportista, quien recuerda que estuvo "muy cómodo en todo momento", y que fue "ganando mucha confianza" conforme avanzaba la competición. Fue en la antesala de la final, sin embargo, en su enfrentamiento con Moussa Ben Sliman, de la selección catalana, cuando Constantin se sintió ya campeón. "Cuando gané a Ben, vi que no sólo llegaba a la final, sino que podía llevarme el título. El contrincante en la semifinal era más boxeador, mientras que la final fue más física", advierte el luchador de la selección aragonesa, quien se adjudicó el título tras superar a Dragos Mihai Musca, de la Comunidad Valenciana, en el combate definitivo.

¿Qué sintió al proclamarse campeón? "Mucha felicidad. Es el fruto de muchísimo trabajo durante toda la temporada. Además, lograrlo con 18 años hace que el horizonte se me abra completamente en este deporte", confiesa Constantin, quien subraya la importancia de su equipo, el MMA Zaragoza, en la consecución del éxito: "El club ha sido fundamental. Entrenar con la intensidad y la dedicación que se entrena y, sobre todo, haber enfocado el trabajo a las grandes cita, hace que todo sea mucho más fácil. Además, en el equipo hay compañeros con un nivel muy elevado, lo que facilita la preparación", devela.

Kike Pérez -presidente y entrenador del MMA Zaragoza, además de haber ejercido de seleccionador de Aragón- destaca "las grandes capacidades físicas" de Constantin, a quien le sobreviene ahora "un futuro prometedor" en un deporte "con cada vez más adeptos". De hecho, Pérez ya cuenta con un centenar de alumnos en su equipo, que se entrena en las instalaciones del Stadium Venecia. En el caso del actual campeón de España, su preparación comenzó "el pasado mes de septiembre, con una media de cuatro o cinco entrenamientos semanales, combinados con trabajo físico, de unas tres horas al día de duración".

Sin embargo, el MMA Zaragoza no se compone únicamente de luchadores de alta competición. Al contrario, la mayoría de los deportistas practica esta modalidad con el principal objetivo de mantener la forma física. Y hay alumnos de todas las edades y de todos los ámbitos sociales. "Lógicamente, cuando tienes 50 años las prestaciones no van a ser las mismas, ni tampoco la dedicación. Además, aunque entrenamos todos juntos, lo hacemos formando grupos diferentes con distintos grados de exigencia", explica Pérez, quien insiste en que "pelear es solo una parte, una de las fases de la preparación", y que "no es necesario pelear" para alcanzar "el mismo estado de forma que los competidores". Es un deporte muy físico, que requiere de mucha flexibilidad, de mucha agilidad, resistencia y capacidad de sacrificio; y es también un deporte muy técnico porque se trabajan derribos, suelo, boxeo o Muay Thai. Como práctica, es muy aconsejable. La gente que prueba se sorprende", señala.