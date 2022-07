Aragón suma otro cinturón negro 7º dan

La Comunidad suma otro cinturón negro 7º dan. Paul Ineva, expresidente de la Federación Aragonesa de Kárate del 2000 al 2008 y propietario del gimnasio Goya durante más de cuatro décadas, recibió este título el pasado 1 de julio como reconocimiento a su trayectoria en el arte marcial.

La Real Federación Española de Kárate, a través del Consejo Superior de Deportes, le ha hecho llegar una distinción que lo equipara a Fernando Rosuero, el único aragonés que hasta la fecha la poseía pero que falleció recientemente a consecuencia de la covid.

Nacido en Zaragoza en 1953, Ineva se inició en el kárate en 1968 junto a Yoshinao Nanbu, en el desaparecido Club Judo Kwai que se ubicaba en el paseo de la Constitución. En 1974, en Santander, se convirtió en el primer karateca de la Comunidad capaz de proclamarse campeón de la modalidad de kumite, lo que le valió para ser convocado con la selección nacional.

Durante cuatro años (hasta 1978), fue miembro del combinado nacional que por aquel entonces dirigía el maestro Antonio Oliva, junto al que aprendió que el carácter competitivo de España incluso podía discutir la hegemonía de Japón, que tradicionalmente había sido la ‘madre patria’ del kárate.

“Mi obsesión siempre fue la enseñanza. Los niños han sido mi pasión, y esto se debe, en gran medida, a las lecciones que aprendí en aquella época. Le guardo un cariño especial a Oliva”, explica Paul Ineva, que en 1982 alcanzó el título de árbitro nacional de kumite, convirtiéndose en el tercer español que lo ostentaba.

“Seguidamente conseguí el primer dan, que permite ser monitor. Y después llegaron el 2º (entrenador regional), el 3º (entrenador nacional); y a partir de ahí ya pude convertirme en juez del tribunal de grado de la Real Federación Española de Kárate”, recuerda Ineva, sobre unos años en los que se esforzó “como una hormiguita” para ser alguien en las artes marciales.

“En el año 2000 alcancé la presidencia de la Federación Aragonesa y permanecí en el cargo hasta 2008. En ese periodo me fueron entregados el 4º y 5º dan. Todavía recuerdo los exámenes sobre el tatami de la Academia General Militar...”, prosigue, antes de pasar de puntillas por uno de los episodios más amargos de su vida.

“De la Federación Aragonesa no salí de la mejor forma y las relaciones con los actuales responsables tampoco son las mejores. Por eso hace tiempo que decidí pasarme a la riojana. Para mí, zaragozano de nacimiento e hijo de zaragozanos (procedentes de María de Huerva y Pina de Ebro, concretamente), resultó difícil adoptar esta decisión, pero no tuve otro remedio”, señala Ineva, aclarando que el título de 7º dan fue solicitado por el presidente de la Federación Riojana de Kárate, Román Pérez.

El acto de entrega tendrá lugar en el mes de septiembre, en una fecha por confirmar, y está previsto que acuda el presidente de la española, Antonio Moreno. “Nunca pensé llegar tan lejos. No lo esperaba para nada”, completa quien también es un referente en defensa personal.

Durante alrededor de 30 años, impartió cursos para los aspirantes a vigilantes, tanto en su gimnasio (Goya) como en otros centros homologados de formación en seguridad privada de la Comunidad. “Me ponía el kimono a las nueve de mañana y me lo quitaba a las once de la noche. El kárate ha sido mi vida laboral pero también mi gran pasión. Este es el broche ideal”, finaliza Ineva. Y es que los 8º, 9º y 10º dan están reservados a los creadores de escuela, algo a lo que no pretende aspirar.