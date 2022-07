Jokic firma el contrato más alto en la historia de la NBA

Los Denver Nuggets cubrirán de oro a Nikola Jokic. El pívot serbio, MVP de la NBA en las dos últimas campañas, ha firmado una extensión hasta 2028 del vínculo que le unía a la franquicia de Colorado por la que se embolsará un total de 270 millones de dólares, el contrato más alto en la historia de la mejor competición de baloncesto del planeta. Un acuerdo astronómico que viene a refrendar, una vez más, el estatus de superestrella que se ha arrogado el balcánico, sin duda uno de los jugadores más determinantes de la liga norteamericana.

Jokic, al que le restaba un año de contrato por el que debe percibir 33 millones de dólares, seguirá siendo el estandarte de los Nuggets durante más de un lustro, después de firmar por el máximo que podía ofrecerle la franquicia que le reclutó en el puesto número 41 del 'draft' de 2014 y con la que viene de promediar 27,1 puntos, 13,8 rebotes y 7,9 asistencias por partido durante la última campaña.

Unos guarismos que le permitieron erigirse de nuevo como MVP, tras imponerse en las votaciones al griego Giannis Antetokounmpo y al camerunés Joel Embiid, pero que no fueron suficientes para que los Nuggets, lastrados por las lesiones de Jamal Murray y Michael Porter Jr., llegaran alto en los 'playoff', donde resultaron eliminados en primera ronda de la Conferencia Oeste por los a la postre campeones Golden State Warriors.

Pese a ello, nadie dudaba de que los Nuggets echarían el resto para renovar a Jokic con una cascada de millones que le permitirán reventar la plusmarca que había fijado Giannis Antetokounmpo cuando firmó en 2020 un contrato de cinco años con los Milwaukee Bucks que le supondrán 228,2 millones de euros al griego.

A sus 27 años, Jokic, cuatro veces All-Star, es la viga maestra de un proyecto cuyo objetivo es lograr ese anillo que nunca ha podido anudarse franquicia de Colorado. Para ello, los Nuggets ya han comenzado a moverse en el mercado y, además de convertir al pívot balcánico en el jugador mejor pagado de todos los tiempos, se han asegurado los servicios de Kentavious Caldwell-Pope e Ish Smith, dos buenos complementos que llegan procedentes de los Washington Wizards a cambio de Monte Morris y Will Barton.

Aunque buena parte de las opciones del equipo que entrena Mike Malone pasarán por el estado físico en el que regresen el alero Michael Porter Jr. y, sobre todo, el base Jamal Murray, dos estrellas a las que las lesiones no han dado respiro en los últimos tiempos pero que, a su nivel habitual, pueden disparar las acciones de los Nuggets.

Morant, Towns, Beal, Booker y Zion hacen caja

La multimillonaria extensión de contrato de Nikola Jokic no fue el único movimiento suculento que dejó la primera noche tras la apertura de la agencia libre en la NBA. Ja Morant, una de las mayores sensaciones del curso que expiró con el séptimo anillo de los Warriors, firmó una extensión de cinco años con los Memphis Grizzlies que le asegurará al base nacido en Carolina del Sur un mínimo de 193 millones de dólares, que se podrían elevar a 231 si el próximo curso es incluido en uno de los quintetos All NBA.

El pívot de origen dominicano Karl-Anthony Towns, por su parte, se embolsará 224 millones en cuatro años, después de renovar con los Minnesota Timberwolves. Los Phoenix Suns también sellaron la renovación del escolta Devin Booker a cambio de otros 224 millones de dólares por cuatro años, mientras que los Washington Wizards ataron para las cinco próximas temporadas a Bradley Beal, que percibirá un monto de 251 millones de dólares.

Además, Zion Williamson seguirá siendo el eje sobre el que pivote el futuro de los New Orleans Pelicans, que le han firmado una extensión de contrato por cinco años y 231 millones de dólares si cumple una serie de variables, pese a que el jugador formado en la Universidad de Duke se pasó en blanco la campaña pasada por problemas físicos y solo ha disputado 85 partidos en las tres temporadas que lleva en la NBA.

Los Jazz cortan a Hernangómez y Ricky Rubio vuelve a los Cavaliers

Malas noticias para Juancho Hernangómez. Los Utah Jazz han cortado al alero español, que deberá buscar un nuevo destino al no entrar en los planes de la franquicia de Salt Lake City. El madrileño, que recaló en los Jazz el pasado febrero, tras unos meses agitados en los que pasó sin brillo por los Boston Celtics y los San Antonio Spurs después de salir de unos Minnesota Timberwolves que le impidieron participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo un papel secundario en la rotación de Quin Snyder, pese a que terminó bien la temporada, y no parecía encajar en la hoja de ruta de Will Hardy, quien relevó hace unos días al técnico que lideró la reconstrucción de la franquicia.

Juancho Hernangómez, que de haber continuado en los Jazz hubiera percibido 7,3 millones de dólares, pasa a ser agente libre y busca un equipo en el que iniciar una nueva etapa en la NBA, competición en la que aterrizó en 2016 de la mano de los Denver Nuggets, que le eligieron en el puesto 15 del 'draft' y donde disfrutó de sus mejores campañas antes de que le enviasen a los Minnesota Timberwolves en febrero de 2020. En caso de no conseguirlo, regresaría a Europa, donde ha sonado para equipos como el Real Madrid o el Barça.

Por su parte, Ricky Rubio volverá a los Cleveland Cavaliers, después de que la franquicia de Ohio le haya ofrecido un contrato de 18,4 millones de dólares por las tres próximas temporadas. El base de El Masnou, que sigue recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado 29 de diciembre en un partido ante los New Orleans Pelicans, firmó en febrero por los Indiana Pacers, equipo con el que lógicamente no llegó a debutar, y no llegará a tiempo para el inicio de la temporada, lo que no ha sido obstáculo para que los Cavs apuesten por el español después del gran papel que desempeñó hasta que el infortunio se cebó con su rodilla, con unos promedios de 13,1 puntos, 4,1 rebotes y 6,6 asistencias en 34 partidos.