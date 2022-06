El Ebro ficha a Manrique, el Brea a Rami y el Tarazona a Manosalva

El central Xavi Manrique (23 años) es nuevo jugador del Club Deportivo Ebro y formará parte del entramado defensivo del conjunto dirigido por Raúl Jardiel, mientras que el Club Deportivo Brea ha fichado a Javier Rami y el Tarazona a Rafael Manosalva.

"Manrique destaca por su velocidad, por su contundencia en los balones divididos y por su poderío en el juego aéreo", explican desde el club del barrio de La Almozara de Zaragoza.

El nuevo jugador del equipo maño procede de la cantera del Espanyol y, según el Ebro, la pasada temporada "fue importante en el Mirandés B de la UA Horta y la UE Alcudia".

"Desde que el Ebro me comunicó que estaba interesado por mí supe que era una muy buena oportunidad. Me permite dar el salto a una categoría superior donde seguir progresando y supone un nuevo reto ilusionante para seguir aprendiendo y madurando", ha explicado en declaraciones a los medios oficiales del club.

Además, Manrique ha destacado que varios compañeros le han hablado muy bien del club y de sus aficionados y que se ha sentido identificado con el proyecto de luchar por las posiciones de ascenso.

"Me da fuerza y motivación para luchar por ese objetivo aunque sabemos que es un grupo muy complicado lleno de grandes rivales", ha manifestado.

Por último, Manrique ha comentado que llega dispuesto a "aportar las ganas y el compromiso de un joven con mucha ilusión" y para sumar "en todos los aspectos".

"También quiero aportar la experiencia que he ido obteniendo en los distintos clubes en los que he jugado ya que he podido aprender mucho de jugadores veteranos y experimentados en la categoría", ha concluido.

Por otra parte los jugadores Carlos Cobo y Adrián Ripa finalizan su compromiso con el Tarazona que incorpora Rafael Manosalva Pérez (Córdoba, 17/9/01).

Manosalva es un defensa central formado en las categorías inferiores del Córdoba que destaca "por su imponente físico, rapidez y salida de balón", explican desde el club turiasonense.

El joven jugador, de 21 años, proviene del Ciudad de Lucena, equipo en el que disputó un total de 24 partidos la pasada temporada.

Otro de los equipos aragoneses que militan en Segunda RFEF, el Brea, ha cerrado la incorporación del centrocampista Javier Rami Salamero de cara a la próxima temporada.

El binefarense llega procedente del Cuarte de Tercera RFEF donde ha disputado 27 partidos y ha anotado dos goles.

"Javier Rami es un centrocampista de recorrido y calidad con amplia experiencia en Segunda B donde ha jugado con la camiseta de equipos como el Lleida Esportiu, Real Zaragoza B, UD Somozas y SD Ejea. Además, hace dos temporadas consiguió ascender a Segunda RFEF con el Teruel mientras que en la recién finalizada campaña ha sido un fijo en el once del Cuarte, que ha logrado un muy meritorio sexto puesto en Tercera RFEF", analiza el conjunto aragonés.