El desliz de un aficionado de Carlos Alcaraz con un tatuaje con su nombre

Perder una apuesta o hacer una promesa no suele terminar bien. Si, además, el reto consiste en hacerse un tatuaje, la cosa se pone peliaguda. Este ha sido el caso de un usuario de Twitter, fan del tenista español Carlos Alcaraz, quien hizo una promesa en la mencionada red social que desató las carcajadas de muchos aficionados por el inesperado desenlace que tuvo.

"Si @alcarazcarlos03 me responde, me tatúo hoy mismo su nombre, lo prometo", escribió el usuario @JosepePedrerol en Twitter. Alcaraz no se demoró en contestar, diciéndole "¡Ten cuidado con las cosas que prometes!".

El aficionado cumplió con su palabra y unas horas más tarde hacía la cuenta atrás de cuándo iba a proceder a tatuarse el nombre del tenista español. Lo que nadie se esperaba es que, en lugar de escribir Carlos Alcaraz Garfia, el tatuador confundió las letras y plasmó "Carlos Alcazar Garfia" en la piel del chico. Lo mostró con una foto y no tardó en hacerse viral.

Parecía complicado equivocarse con el nombre. No obstante, intentaron enmendar el error tatuando por encima de las letras, pero el resultado tampoco fue el esperado. El tenista murciano reaccionó con otro tuit. "¡Le has echado un par! Estaba pensando en cambiarme el nombre unos días y ponerme Carlos Alcazar, pero creo que te has ganado que te mande una camiseta", escribió.

Le has echado un par 🥚🥚! Estaba pensando en cambiarme el nombre unos días y ponerme Carlos Alcazar 😂, pero creo que te has ganado que te mande una camiseta! 🤝🏻 https://t.co/GYvZYPuJlL — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) June 9, 2022

Para colmo, Alcaraz se dio cuenta de que el aficionado aseguraba en su perfil de Twitter que "me lo hice porque en 2 semanas me lo tapo con un tatuaje que me haré encima", a lo que el murciano contestó: "Bueno, cuidado. ¡Igual hay que pedir Ojo de Halcón en lo de la camiseta!".

Bueno, cuidado. Igual hay que pedir Ojo de Halcón en lo de la camiseta! 😜 https://t.co/1j3MjTvHf6 — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) June 9, 2022

Después de este vacileo, hubo final feliz, ya que finalmente Carlos Alcaraz sí que le enviará la camiseta y el aficionado puede estar tranquilo si finalmente se lo cubre con otro tatuaje, aunque la anécdota quedará para siempre.