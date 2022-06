El Real Madrid alcanza un acuerdo con el Mónaco por Tchouaméni

El Real Madrid sigue haciendo los deberes con celeridad en este mercado veraniego. Pese a la decepción por el anhelado fichaje de Kylian Mbappé, finalmente frustrado cuando se dio casi por hecho durante tanto tiempo, en los despachos del conjunto blanco han seguido trabajando intensamente y tras la incorporación del defensa central Antonio Rüdiger, libre después de acabar contrato con el Chelsea, ya tienen cerrado al centrocampista francés Aurélien Tchouaméni.

Pese al tira y afloja inicial, las conversaciones entre el Madrid y el Mónaco han ido acercando las posturas en las últimas horas hasta llegar al acuerdo, cercano a los 100 millones de euros que reclamaba desde el principio el club del Principado por el traspaso del jugador. Aunque desde la planta noble de Concha Espina no estaban dispuestos a elevar su oferta hasta esta cantidad, al menos en cuanto a la parte fija del pago, han acabado por ceder bastante en la negociación hasta acercarse, siempre teniendo en cuenta las variables en función de objetivos que han hecho posible el entendimiento definitivo, adelantado por 'The Athletic'.

El condicionante del interés del Paris Saint-Germain por el futbolista galo de origen camerunés, con todo lo que implicaba económicamente que el club Estado de capital catarí se cruzase de nuevo en el camino del Madrid llegando a la cantidad demandada por el Mónaco, finalmente quedó desactivado ante el deseo del centrocampista de vestir de blanco, que ha acabado por inclinar la balanza.

En esta particular partida de ajedrez por un jugador que en el Madrid valoran como el sustituto natural para Casemiro en el futuro por su excelente capacidad para recuperar el balón tanto en campo propio como ajeno, así como por su despliegue físico en la medular, también han intervenido otros factores. En su decisión final han pesado tanto el interés de Carlo Ancelotti, que contactó con el futbolista a través de una llamada telefónica, como la influencia de Karim Benzema en su joven compañero de selección, con el que comparte estos días concentración con 'Les Bleus'. La labor de convencimiento del '9' lionés ha resultado fundamental toda vez que el otrora deseado por el Madrid Mbappé también podía jugar un rol principal en decantar la elección hacia el lado del PSG.

Con Tchouaméni ya cerrado, el Madrid sigue valorando reforzar su ataque tras la decepción de la 'operación Mbappé'. El último nombre sobre la mesa es Gabriel Jesus, sin sitio en el Manchester City por los fichajes de Erling Haaland y Julián Álvarez y ofrecido como una buena alternativa a Benzema. La polivalencia del brasileño, que dejó un gran sabor de boca contra los blancos en la ida de semifinales de Champions, es un buen argumento para una contratación que cuenta con un obstáculo importante en el límite de extracomunitarios, ahora mismo copado en la plantilla de Ancelotti con Militao, Rodrygo y Vinicius. Un problema que podría solventarse si éste último obtiene la nacionalidad española.

Lewandowski no duda

Mientras el campeón de Europa sigue reforzándose el Barça contempla cada vez más cerca la llegada de Robert Lewandowski. El camino del delantero polaco hacia el Camp Nou parece más despejado de rivales. Y es que el ariete ya ha dejado claro que no se plantea continuar en Múnich. "Algo ha muerto en mí. Quiero cambiar de equipo para buscar nuevas emociones en mi vida", insistió el atacante de Varsovia por enésima vez, en el contexto de una entrevista al medio polaco 'Onet Sport'. También parece evidente que no tiene demasiadas dudas sobre su próximo destino: "No he considerado ninguna otra propuesta que no sea la del Barça". Con estos ingredientes todo apunta a una resolución satisfactoria para el club azulgrana y el jugador, pero la complicada situación financiera en el Camp Nou dificulta la operación.

Además de la venta de activos de marketing y derechos de televisión que Joan Laporta llevará a la asamblea extraordinaria del club el próximo 16 de junio, en Can Barça también barajan la posibilidad de establecer un límite salarial de 10 millones de euros netos por temporada para renovaciones y nuevas contrataciones, un filtro que Lewandowski también está decidido a admitir en su deseo de abrir una nueva etapa en su carrera deportiva. Su contrato con el Bayern se extiende hasta 2023, pero su disposición es total para forzar una salida, incluso hasta el punto de apelar al artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, donde se contempla la posibilidad de una rescisión unilateral asumiendo la indemnización correspondiente.