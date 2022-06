La Traschinepro Trail reúne a más de 300 corredores en su quinta edición

Caldearenas volvió a convertirse en una fiesta del deporte con la celebración este domingo de la quinta edición de la Traschinepro Trail. La cita congregó en la localidad de Alto Gállego a más de 300 participantes que tomaron la salida en alguna de las tres propuestas ofrecidas por la organización, la 21K, la 10K y una andada popular. Junto animación para los más pequeños, no faltó también una caldereta. Fiel a su vertiente solidaria, la carrera, que recuperó sus fechas habituales después de que el año pasado se trasladase a octubre por la pandemia, también se colaboró con la Fundación Dravet.

En la 21K se impusieron Noel Burgos y Esther Rodríguez. El madrileño afincado en Jaca hizo bueno el pronóstico y estableció un nuevo récord de la prueba con un tiempo de 1h 42:38. Tiró de estrategia, controló a los que arrancaron más fuerte, se posicionó en tercer lugar y supo cuándo arrancar para llegar a Caldearenas con una amplia diferencia. Tras no haber podido participar en la mítica Zegama-Aizkorri su objetivo es la Epic Trail de Boi. “Caldearenas no ha sido un entrenamiento, cuando te pones un dorsal nunca lo es”, afirmó.

Esther Rodríguez se fue de Caldearenas a su localidad, Cadrete, encantada. “No contaba con ganar, ni mucho menos. Me gusta mucho la montaña, salgo a correr, pero no suelo participar en carreras. Y esta me ha encantado. Y lo ha hecho todo. El paisaje es espectacular, la organización. La verdad es que es una carrera muy bonita”, señaló. Salió a hacer su prueba. Con independencia de con quien compartía trazado. Se fue a marcar su ritmo porque, como deslizaba, es que “suelo entrenar así y venía a disfrutar”. Y tanto que disfrutó, que la corredora del Veggierunner ganó con un tiempo de 2h 34:01.

En la 10K, el serrablés Roberto García fue el más rápido. Miembro del Grupo de Montaña Sabiñánigo no dio opción alguna. Sus 39:16 le acreditaron como líder, además, del circuito de carreras Pirineos Alto Gállego del que forma parte la Traschinepro Trail. También hizo una carrera táctica. Los cinco primeros kilómetros controlando a sus rivales desde atrás y luego, cambio de ritmo, y solo a meta. “Soy más de asfalto”, reconocía en meta, y la diferencia de ‘suelos’ de la 10K se ajustó de forma perfecta para ser el más rápido en la carrera.

La navarra Maite Ares, del equipo Hiru-Herri, destacó entre las féminas. Conoce la prueba, ha tocado podio en otras ediciones y estaba feliz tras su victoria. Le encanta correr en Aragón. Llegó a Caldearenas tras haber participado en el Kilómetro Vertical del Moncayo (Zaragoza) y en el Alto Gállego se presentó sola en meta.