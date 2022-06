La remera internacional Esther Briz Zamorano, mejor deportista 2021 del Centro Natación Helios

El Centro Natación Helios ha celebrado su tradicional Fiesta del Deporte 2022 en el complejo hostelero Aura Restaurante. Este evento tiene como objetivo reconocer y premiar el esfuerzo de los mejores deportistas de la temporada precedente.

De entre los 17 candidatos presentados Esther Briz Zamorano ha sido elegida como Mejor Deportista 2021, quién ha recibido el 'Coloso de Rodas', expresión corpórea del “dios del sol” en la mitología griega y símbolo representativo del deporte heliófilo.

A nivel internacional, Esther se coronó campeona del mundo de remo de mar (C2xMix), campeona del mundo de Beach Sprints (C2xMix) y campeona de España de remo de mar (C2xMix). Además, finalizó cuarta en el Europeo U23W1X. Y con el equipo de la Universidad de Stanford en California, donde cursa la carrera, concluyó en primera posición en la 'Head of the Charles Regatta' (college championship 8+), fue segunda en la liga del campeonao universitario (NCAA women’s first varsity 8+) y primera en C2xMix y segunda por equipos en la regata Principe Alberto II.

También, deportistas como María Eizaguerri, de ajedrez, y Alexander Jurado, de remo, defendieron la equipación azul en competiciones internacionales. En campeonatos de España han conseguido subirse al podio Raúl Usón, de la sección de halterofilia; Joane Buldain, de jJudo; y Marchos Echevarría, de natación.

Asimismo, durante la gala se ha hecho una mención especial a aquellos deportistas de Helios que consiguieron grandes logros en competiciones a nivel nacional, en concreto a Valentina Domingo, de natación; Gonzalo Montagud; de remo y Julia Martínez y Álex Asensio, de piragüismo ambos.