Doce horas nadando sin parar en una piscina: un reto solidario sin precedentes

Doce horas sin parar de nadar dentro de una piscina climatizada es el reto al que se enfrentan este sábado José Luis Gil y Luis Redondo. Estos dos nadadores del Club Natación IZ Cuarte son aficionados a recorrer grandes distancias en mar abierto y ahora se enfrentan a un nuevo desafío solidario. En esta ocasión, la acción se lanza en favor de Apascide Aragón (Asociación Aragonesa de Padres y Amigos de las Personas con Sordoceguera) y se desarrollará desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde en la piscina Ángel Santamaría de Zaragoza (colegio Liceo Europa).

Durante ese tiempo, los deportistas harán una parada de apenas un minuto cada hora y media para reponer fuerzas. Aunque en estos retos, la fuerza mental es casi tan importante como la física. Para eso, José Luis Gil lo tiene claro: “Durante tanto tiempo piensas en muchas cosas pero yo me concentro en nadar lo mejor posible para cansarme lo menos que pueda. También me funciona la técnica de la visualización. Me veo llegando, consiguiendo el reto y con personas esperándome al final”, asegura. Esta vez, el reto es doble ya que nunca antes han hecho algo así en un espacio cerrado con un recorrido repetitivo. “Así como travesías en el mar hay varias durante el año, lo de este sábado es algo muy raro de ver y que no se ha hecho nunca antes”, añade José Luis.

Él es un experto en primeras veces. Hace varios años fue el primero en recorrer el canal de Menorca (de esta isla hasta la vecina Mallorca) nadando a espalda. En total fueron unos 39 kilómetros (12 horas y 26 minutos), durante los que le acompañó su inseparable compañero de retos, Luis Redondo. Anteriormente, juntos se enfrentaron al mayor desafío personal hasta la fecha: la travesía de Alicante (50 kilómetros en mar abierto). Ambas acciones, como la de este sábado en Zaragoza, tienen algo en común, además del componente heroico, y es su finalidad solidaria. “Pensar en que estás ayudando a terceros es algo muy positivo en los malos momentos”, confiesa José Luis, sobre sus estrategias para mantenerse fuerte durante tantas horas sin parar de nadar.

En esta ocasión, esos terceros son los usuarios de Apascide, personas con sordoceguera que encuentran en el agua el medio más cómodo y seguro para moverse con libertad y estimular su cuerpo. Por eso, que esta acción solidaria se desarrolle en una piscina no es casualidad e incluso permitirá a algunos de estos protagonistas acudir el sábado para sumarse al reto. Será en una tercera calle de relevos en la que cualquier persona está invitada a nadar, aportando la cantidad económica que desee para colaborar con esta buena causa. También se pueden realizar donativos a través de cuentas bancarias y, por supuesto, acudir como público para animar a los nadadores. “En definitiva, se trata de visibilizar y dar a conocer a la sociedad la sordoceguera”, apuntan desde la organización.

Mapi Martínez conoce bien esta discapacidad. Ella es guía-mediadora en sordoceguera y se sumerge en la piscina a diario con personas que no pueden ver ni oír. “Las personas con sordoceguera tienen muchas dificultades para moverse con comodidad por el medio terrestre pero, al entrar al agua, el medio acuático les proporciona estímulos en todo el cuerpo. Quienes vemos y oímos obtenemos por estos sentidos el 97% de la información del exterior pero quienes no lo hacen han desarrollado otras formas, como es la sensación táctil, que en el agua se multiplica”, explica. “En este medio, gozan de la flotación, mejoran su musculación y también trabajan la propiocepción, el entendimiento del cuerpo como un todo, sintiéndolo desde la punta del pie hasta la del dedo de la mano”, añade.

Ángel Santamaría, en el centro, con los dos nadadores del reto, Luis Redondo, a la izquierda, y José Luis Gil, a la derecha. Heraldo

Otro de los beneficios que estas personas encuentran en el agua es la ausencia de gravedad y una libertad de movimiento sin riesgo a dañarse mayor que cuando se mueven en la superficie. “Sentir que se mueven con facilidad es un subidón de autoestima para ellos, por lo que también se trabaja la psicomotricidad. Además, se liberan endorfinas al hacer deporte que, tras el ejercicio, aportan esa sensación de estar bien”. Por eso, explica Mapi, las personas con sordoceguera son mucho más autónomas en el agua y en este medio se facilita la comunicación con ellos. “Este es uno de los objetivos que tenemos desde la asociación, favorecer la comunicación de estas personas que tienen una privación lingüística tan severa”. Así, a través de juegos y ejercicios se dan momentos de comunicación mientras los usuarios, tanto los más pequeños como las personas adultas, están contentos en un sitio en el que se sienten cómodos.

Estas y otras peculiaridades del colectivo se tratarán de dar a conocer este sábado a través del reto solidario 12 horas non-stop en beneficio de Apascide Aragón. La asociación está en plena ebullición y su objetivo es apoyar a las familias y dar visibilidad a estos usuarios. Los nadadores José Luis y Luis han escogido en esta ocasión a esta entidad porque, apuntan, “las grandes tienen más facilidades para recaudar fondos”. A la buena causa se suma también Ángel Santamaría, director de la piscina donde se va a desarrollar la acción, y la participación en la tercera calle de relevos de los triatletas a los que entrena.

Colaborar en esta causa solidaria es fácil y se puede hacer de varias maneras: con aportación económica por transferencia bancaria o bizum, acudiendo como público o para nadar a la piscina, o simplemente difundiendo en redes sociales la labor de Apascide y los acontecimientos que están teniendo lugar en torno al gran reto de este sábado.