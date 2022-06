Toño Cartón: "Es duro tenerte que marchar para poder triunfar en el balonmano"

Este fin de semana, Zaragoza reunirá a los mejores equipos del balonmano español en la Copa Asobal. La zurda mágica de Toño Cartón fue la encargada de extraer las bolas que decidieron los emparejamientos.

La Asobal no le ha olvidado. Le llamaron para decidir el sorteo…

Me hizo ilusión sacar las bolas. Ya hace unos años que me retiré, pero sigo vinculado al balonmano. Después de haber jugado más de una década en el BM Aragón, me he quedado a vivir en Zaragoza. Mi mujer, Laura, encontró trabajo aquí. Mis hijos, Ángela y Javier, también nacieron en Zaragoza.

No ha parado desde que cogió el primer balón.

Me inicié en Gijón. Fiché por el Ademar León, donde conocí a mi mujer. También, en Santander y en Irún, en el Bidasoa. Pude haber ido a Pamplona, al Portland, y a Ciudad Real. A Zaragoza vine en 2006 y me he quedado.

Además, ha sido testigo privilegiado de dos décadas doradas del balonmano, jugando ante perfiles tan disímiles como Iñaki Urdangarin o Xabier Mikel Recondo.

Urdangarin se retiró el año que yo debuté en Asobal. Se casó con la infanta Cristina. Con Xabier Mikel jugué en el Ademar León. Acabó de portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados. Decían que era el diputado más sexi... Los dos fueron extraordinarios jugadores de balonmano.

Usted también ha visto cómo a este deporte ha llegado la igualdad, antes incluso de la creación del Ministerio de Igualdad.

Hay mucha menos brecha que en otros deportes. España tiene dos grandes selecciones, igual la masculina que la femenina. Las chicas han evolucionado muchísimo. En Zaragoza ocurre lo mismo. Igual salen talentos en la categoría masculina que femenina. Sería bueno que ascendieran para que estas promesas no tengan que emigrar. Es duro tenerte que marchar para poder triunfar.

Estamos ante un jugador cultivado. Ahora es profesor de la Universidad San Jorge.

Procuré formarme mientras jugaba. Entré en la Universidad San Jorge como profesor de Fisioterapia y Ciencias del Deporte. Antes, me subía la adrenalina cuando jugaba; ahora, cuando doy clase.

También le dio por llevar su sabiduría hasta Egipto. ¿Qué hacía usted junto a las pirámides?

Me llamaron para ser preparador físico con la selección de Egipto, y allí me marché.

¿Con Roberto García Parrondo?

Exacto. Ganamos la Copa de África en Túnez. También fui segundo entrenador en el Mundial y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fuimos cuartos, después de perder la semifinal con Francia, y la final de consolación con España.

Yo le veo más en Zaragoza…

Todos tenemos muchas ganas de regresar cuanto antes a la élite. En Zaragoza vivimos momentos maravillosos. Recuerdo que durante el confinamiento, Stian Vatne colgó el vídeo de la final europea contra el Magdeburgo.

¡Qué grande, Stian Vatne, qué grandísima persona!

Un equipo como el CAI Aragón, que acababa de ascender de la B, con solo un año en Asobal, y casi es campeón europeo. Ahora, la Copa Asobal acercará Zaragoza a la élite. Espero que pronto formemos parte de ella. Hay niños que no han visto balonmano de élite en Zaragoza. Y eso es muy duro.

¿Un pronóstico?

El Barça es superior, uno de los mejores equipos del mundo; pero la semana siguiente tiene la Final Four de la Champions. Granollers, Bidasoa y Logroño también son buenos equipos. Me parece una cita muy bonita.

En paralelo, la Minicopa.

Esto no podemos olvidarlo. Van a venir los mejores juveniles de España, los del Barça, que entrena mi amigo Raúl Entrerríos; y Granollers, Bidasoa y Logroño. Pero también estarán los aragoneses Dominicos, Moncayo Casablanca, BM Almogávar y Huesca. Si en el pabellón Príncipe Felipe habrá ambiente con la Copa Asobal, en La Granja también lo habrá con la Minicopa.