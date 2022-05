Cierzo y kitesurf coronan al embalse de La Loteta en la Copa de España

Sí. Aragón también es tierra de kitesurf como demostraban este fin de semana el Club Kitesurf La Loteta y la Real Federación Española de Vela con la celebración de la Copa de España de aguas interiores tanto de kitesurf como de kitefoil ¿Dónde? En la localidad zaragozana de Luceni. A pesar de tratarse de un deporte tradicionalmente marítimo, la organización elegía este lugar, en concreto las playas del embalse de La Loteta -ubicado a más de 200 km de la costa-, para convertirse en el epicentro de este deporte.

La competición arrancaba el pasado viernes con la entrega de dorsales a los participantes, y culminaba este domingo. Una cita que ha recibido a un total de 14 'riders' con regatistas llegados de Madrid, Murcia, Castilla La Mancha, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana y, por supuesto, Aragón. Se trata de la segunda vez en la historia de la competición que se desarrolla en aguas interiores, tras su paso por el embalse de Alarcón, en Cuenca, el pasado año.

En la regata, se impuso Juan Manuel Goytia (CKSC, Federación de Vela de Castilla La Mancha), que se convertía en el ganador de la cita, seguido de Patrick Saury (CKLL, Federación Aragonesa de Vela), y Vicente González (Club Eolo, Federación de Vela Comunidad Valenciana). “Ha sido un fin de semana espectacular, La verdad es que no conocía el pantano aragonés, pero me habían hablado muy bien de él y no se confundían”, admitía el ganador, Goytia, que reconocía estar asombrado también con la “enorme afluencia de público”.

“El viento ha cumplido con las expectativas durante los tres días. He disfrutado mucho y la organización ha sido excelente”, destacaba el regatista. En cuanto a los resultados de la Copa de España de aguas interiores, Goytia y Saury se alzaban con el primer y segundo puesto, seguidos de Imanol Bárcena (CKLL, Federación Aragonesa de Vela), que quedaba, en esta ocasión, en tercer lugar.

Los 'riders' -como también se denomina a los participantes- competían en un espacio de 6 kilómetros de largo, 2 de ancho y 21 de costa. “Aragón es tierra de kitesurf, aunque parezca mentira. Porque necesitamos agua y viento, y aquí de eso hay en abundancia. Características que lo convierten en el lugar perfecto para practicar este deporte que, a partir de 2024, será olímpico”, reivindica Jorge Herrero, miembro de la organización de la Copa de España.

Como explica Herrero, sin duda uno de los componentes que hacen de Aragón un escenario perfecto y prácticamente único para la práctica de este tipo de deportes es el cierzo, ya que convierte a La Loteta en “una de las escasas localizaciones de aguas interiores en las que es posible realizar este tipo de eventos, con una zona en la que hay más de 200 días de viento al año”, señala.

Y es que, otro de los objetivos de la organización es convertir este espacio en un vector turístico y deportivo para las Comarcas de Ribera Alta del Ebro y Borja. Una realidad acompañada por datos que, como explica Herrero, lo respaldan. De hecho, el club aragonés nacía en el año 2011 y en 2017 sumaba 30 socios, Hoy cuenta con más de 230: “El incremento es constante”.

¿Otro dato? El gran número de público que mueve. “En un fin de semana normal puede haber más de 200 kitesurfistas practicando este deporte en La Loteta. Creemos que es un potencial muy grande para la zona”, añade.

La Loteta, en Luceni, capital del kitesurf con la Copa de España de aguas interiores Club Kitesurf La Loteta

Luceni, nada que envidiar a Tarifa o Fuerteventura

En los últimos años, el embalse de La Loteta, ubicado a escasos kilómetros de la localidad de Luceni, que cuenta con apenas 900 habitantes, se ha ganado una merecida fama de ‘spot’ – término con el que se hace referencia a aquellos lugares idóneos para poder practicar este tipo de deportes- con uno de los vientos más fuertes de la península.

Cifras a las que solo se acercan espacios consagrados para los kitesurfistas como Tarifa o Fuerteventura, ambos puntos de kite en mar y que convierten al Valle del Ebro en una de las regiones con más días de viento al año de toda Europa. “Gracias a esto, La Loteta se ha convertido en una parada obligada para aficionados al kitesurf de todo el mundo”, concluye Herrero.