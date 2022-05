David Navarro se despide del Tarazona dejándolo en la cima

David Navarro ya es historia en Tarazona. Sin duda, historia con letras de oro, pues dice adiós tras dejar a la entidad del Queiles en la cima de su dilatada existencia. Siempre hubo afición al fútbol junto al Moncayo. Pronto se cumplirá un siglo de fútbol en la ciudad de San Atilano, pero en las últimas décadas la SD Tarazona no lograba instalarse en la élite aragonesa. La antigua Segunda B era inimaginable para un club que a duras penas deambulaba por Tercera, cuando no por Regional Preferente. Costó incluso regresar a Tercera. No hace ni una década de eso. Entonces, en ese tiempo de incertidumbre, ya había llegado a la presidencia Aniceto Navarro, exjugador del club firmemente dispuesto a llevar al equipo a categoría nacional. Lo intentó y lo intentó Aniceto hasta que lo consiguió.

El percal comenzó a cambiar. Incluso por fin accedió a un ‘play off’ de ascenso a Segunda B. Después, hace ahora siete años, llegó David Navarro para rubricar la mayor retahíla de éxitos continuados en la historia del club. No es una opinión, son datos: en siete años, cinco ‘play off’ de ascenso a Segunda B, un ‘play off’ de ascenso a Primera RFEF, dos títulos de liga de la Tercera División y una salvación en el grupo catalán de Segunda RFEF, ese grupo en el que no quería jugar bajo ningún concepto el Andorra de ‘Geri’ en conversación con ‘Rubi’. Además, victorias hasta en El Sardinero ante el Racing de Santander, derrota con polémica en Los Pajaritos de Soria ante el Numancia, y otra derrota fortalecedora frente al Rayo Vallecano de Paco Jémez en la Copa del Rey ¡en el minuto 122! Siete años que son historia del Tarazona. Sin ninguna duda y con los números en la mano, lo mejor de la historia del Tarazona. La historia de David Navarro en el Tarazona.