Zaragoza acoge por primera vez un torneo nacional de ultimate frisbee

El ultimate frisbee, una disciplina que todavía no está reconocida como deporte pero que va ganando adeptos, está en plena expansión en Zaragoza. El pasado 21 de mayo se celebró en la capital aragonesa el primer torneo nacional, en el que participaron alrededor de cien deportistas de toda España. En total, compitieron ocho equipos de los que dos eran los anfitriones (los del club Ultimate Zierzo). También estuvieron los Pyrene, de Jaca, y conjuntos de Bilbao, Lérida, El Vallés y dos de Madrid.

La jornada transcurrió bajo un calor sofocante hasta que el sol dio una tregua que finalmente se tornó en tormenta de verano en plena primavera. Pese a ello, la fiesta no se aguó y los dos equipos que jugaron la final (Zierzo y Pyrene, los dos aragoneses) lo dieron todo en el campo pese a la lluvia. En las gradas les animaba medio centenar de espectadores entre familiares, amigos y curiosos que quisieron conocer más de cerca esta disciplina.

El frisbee es el protagonista en este juego que consiste en pasarse el disco volador de un jugador a otro para anotar un gol. Mientras se tiene en la mano uno no se puede mover, lo que dificulta el avance y hace que el dinamismo en los pases y las posiciones de quienes no llevan el disco sean claves. Se puede jugar en césped o en playa y el campo mide 100 metros de largo y 37 de ancho. En cada extremo hay una zona delimitada y se gana un punto cada vez que el atacante consigue recibir el frisbee en dicho espacio del contrario.

El frisbee triunfa en Aragón Pablo Naya

Durante el lance, juegan siete contra siete (en césped) o cinco contra cinco (en arena) y existen tres categorías: la open, la mixta y la femenina. Está permitido realizar tantos cambios como se quieran siempre que no se esté jugando un punto lo que, aunque puede parecer poca cosa, en algunos casos, se prolonga durante hasta 20 minutos. En otros, en cambio, el punto puede estar resuelto en apenas 50 segundos.

Como peculiaridad, en ultimate la actitud y el fair play es muy importante y puede llegar a dejar fuera de la competición a un equipo que no lo aplique. Es lo que se conoce como ‘spirit of the game’ y es parte del juego. Dentro de esta filosofía, al finalizar el partido, los jugadores de ambos conjuntos forman un círculo, intercalados unos con otros, y comentan las jugadas. Alaban sus virtudes y también señalan las posibles mejoras. Este diálogo también se lleva a cabo durante el partido cuando, con la mente fría siempre que se pueda, los posibles encontronazos se resuelven hablando.

Un juego que triunfa en Aragón

La tendencia al alza de esta disciplina en Aragón se ve reflejada en el crecimiento del Zierzo Ultimate, el club con más tradición de la Comunidad. Nació en Zaragoza en 2008 y en este tiempo han pasado de no poder apenas reunir a ocho personas para jugar un partido de cuatro contra cuatro a tener que formar dos equipos. Ahora cuentan con unos 20 integrantes que entrenan semanalmente y participan en torneos y en una liga con los equipos de la zona norte de España.

Torneo nacional de ultimate frisbee celebrado en el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza Pablo Naya

Así, ahora existe el Zierzo Ultimate rojo y el azul, por las camisetas de diferente color que utilizan. El crecimiento se ha producido gracias, en parte, a una comunidad de Latinoamérica que reside en la ciudad por trabajo o estudios y busca participar en un juego en cuyos países de origen es muy popular. El resto de integrantes son en buena medida estudiantes universitarios de Magisterio de Educación Física que han conocido el ultimate frisbee en la asignatura de Deportes Alternativos. El campo donde entrenan está en el campus de San Francisco y el boca a boca ha sido su mejor baza para darse a conocer. “A la gente que entra le gusta mucho y siempre traen a algún amigo. Muchos de los que prueban se quedan porque, además, tenemos una comunidad muy acogedora”, explica Carlos Prats, presidente de Zierzo Ultimate.

El equipo ha sido el organizador del torneo nacional disputado en Zaragoza que resultó ser todo un éxito. El sector más joven, con Lucía Benedicto y Dani Díaz de Corcuera a la cabeza, es el que más ha trabajado para sacar adelante esta importante cita para el conjunto, que se atrevía por primera vez con la celebración de un encuentro nacional. Como anfitrión, el club invita a los clubes que quieren que estén presentes en la competición y después abre la convocatoria al resto. Esto funciona así para que el nivel de juego sea similar y todos se diviertan. Así, a la cita zaragozana concurrieron los equipos que suelen competir y entre los que se tiene buena relación. El potencial aragonés quedó latente en el resultado final, con la victoria del equipo rojo de Zierzo frente al conjunto jacetano Pyrene. En spirit of the game, los ganadores fueron los Esperit del Vallés (Barcelona), haciendo honor a su nombre.

Tras la celebración del torneo, Zierzo Ultimate hace un balance positivo de su desarrollo y espera poder mantenerlo en el tiempo y organizarlo al menos una vez al año. En esta primera ocasión han contado con el apoyo de la Universidad de Zaragoza, que cedió las instalaciones del campus San Francisco durante toda la jornada para la celebración del encuentro. Para hacer del día una fiesta, la organización instaló una carpa con música y proporcionó fruta y bebida a los equipos, lo que ayudó a mitigar el calor y la fatiga a sus integrantes. “Los participantes salieron contentos y se quedaron con ganas de poder jugar en un torneo de varios días”, explica el presidente de Zierzo Ultimate.

Junto con este, en Aragón hay otros dos equipos que juegan a ultimate frisbee. Por orden de antigüedad son BolskanDisc, que apareció en Huesca un año más tarde que Zierzo (en 2009) y que venía organizando torneos nacionales en su casa hasta la fecha; y Pyrene, de Jaca, puesto en marcha recientemente, en 2019. Forman parte de la Federación Española de Disco Volador (FEDV) y participan en competiciones nacionales, como la liga norte, en la que se enfrentan a equipos de Logroño, Burgos y San Sebastián. También hay campeonatos nacionales, europeos y mundiales, donde hay representación aragonesa con varias jugadoras como Lucía Otal (BolskanDisc) e Ika Motis (Pyrene).