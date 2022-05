Mbappé: "Quería seguir en Francia, espero que los aficionados del Real Madrid lo comprendan"

El jugador del PSG, Kylian Mbappé, afirmó este lunes que no sabe "qué pasara en el futuro" ni donde estará dentro de tres años, cuando finaliza el nuevo contrato que firmó con el club parisino para rechazar al Real Madrid, una decisión que tomó "después llamar a Florentino Pérez", asegurando que entiende la "decepción" de los aficionados blancos.

"Lo que he aprendido en el fútbol es que no debes mirar demasiado lejos. Hace un año no quería estar aquí, ahora he firmado un nuevo contrato y siento que es lo mejor, no he pensado en el futuro. No sé donde estaré dentro de tres años", aseguró Mbappé en una multitudinaria rueda de prensa junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

El delantero reconoció que "quería salir" el verano pasado rumbo al conjunto merengue. "Estaba convencido de que era la mejore decisión, pero el contexto ahora es diferente", explicó. "Sé lo importante que es para Francia, dejar el país ahora no era lo correcto. Hay un aspecto sentimental, es mi país. No siento que mi historia aquí haya terminado", afirmó el futbolista, que ha firmado un nuevo contrato hasta 2025 con el PSG.

"Tomé la decisión la semana pasada, no se lo conté a mis compañeros. Antes de anunciarlo llamé a Florentino Pérez. Tengo mucho respeto por él y por el Real Madrid. Ellos querían hacer mucho por mí y por hacerme feliz, por eso se lo agradezco y soy respetuoso. Quise hablar con él personalmente, tenemos una relación cercana", describió sobre el proceso. Así, Mbappé quiso mandar un mensaje de agradecimiento a los aficionados del Real Madrid. "Siempre me han aceptado, puedo entender que estén decepcionados. La realidad es que soy francés, y quiero quedarme aquí, espero que lo comprendan", manifestó.

Paris St Germain Press Conference CHRISTIAN HARTMANN

El delantero, que aseguró que la "presión" durante las últimas semanas no ha influido en su decisión, destacó el proyecto deportivo por encima de las bonificaciones económicas como el principal argumento para quedarse en París. "Hemos hablado durante meses del proyecto deportivo, solo hablamos de dinero y derechos de imagen unos minutos, no queríamos crear problemas por eso. Solo quiero manejar mi carrera de la mejor manera posible. No quiero revolucionar el fútbol", expresó.

Una idea que comparte con Al-Khelaifi. "El dinero no es lo más importante para Kylian Mbappé. Hay otro club en España que puede pagar mucho más que nosotros", señaló el presidente del club parisino, quien afirmó que el proyecto deportivo era "el punto más importante para Mbappé".

El dirigente también se refirió a la posible denuncia de LaLiga tras la renovación del delantero, al creer que se podría incumplir el 'Fair Play' financiero. "Quizá a Tebas le preocupa que la Ligue 1 sea más fuerte que LaLiga... LaLiga no es la misma que hace 3 ó 4 años", insistió Al-Khelaifi.

"Tenemos a Mbappé, se queda con nosotros y el resto, sinceramente me da igual", sentenció el presidente, que confirmó nuevas incorporaciones para la próxima temporada. "Él quiere seguir ganando, invertiremos en jugadores que quieran ganar con nosotros", zanjó.