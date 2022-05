Consejos de un entrenador personal para sacar el máximo partido al entrenamiento

A todos y a todas nos cuesta empezar a entrenar. O, si llevamos un tiempo siguiendo una buena rutina de gimnasio, cardio y alimentación, es posible que lleguemos a sentirnos estancados, que no veamos avances o que perdamos motivación. Es completamente normal y le puede pasar a cualquiera, pero no todo el mundo le pone solución y es muy fácil acabar perdiendo los hábitos saludables y sumergirse en una espiral de falta de motivación mezclada con frustración por no cumplir con las metas establecidas.

Cuando nos encontremos ante esta situación y no sepamos por dónde continuar, lo más importante es alejar esa sensación de frustración y tomarse las cosas con calma. Eso sí, sin prisa pero sin pausa. El entrenador personal Nano Alútiz da tres consejos de oro para recuperar la rutina deportiva o empezar a entrenar, independientemente del nivel personal de cada uno, y sobre todo para conseguir sacar el máximo partido a cada entrenamiento y conseguir acercarnos progresivamente a las metas que nos hayamos planteado.

"Lo más importante no es el tiempo, sino la calidad del entrenamiento". Entrenar todos los días no es bueno, explica Nano, ya que hay que escuchar a nuestro cuerpo y hacer deporte según nuestras capacidades. El cuerpo requiere unos tiempos de descanso y recuperación, por lo que es recomendable empezar a entrenar o recuperar el ritmo de manera gradual. "Podemos empezar por unos 3 días a la semana e ir añadiendo poco a poco nuevos tiempos a la rutina", señala.

"Trabajar con la intensidad adecuada". La intensidad es uno de los factores principales a la hora de entrenar, ya que hacer solamente acto de presencia en el gimnasio no hará que alcancemos nuestros objetivos, al menos no al ritmo adecuado. Es necesario esforzarse en cada ejercicio y ejecutarlo con los pesos y el ritmo adecuados. "A través de la planificación del entrenamiento, podemos ir elevando la intensidad y el esfuerzo día a día", apunta Alútiz, lo que nos hará mejorar gradualmente.

"Seguir una rutina de entrenamiento personalizada". Igual que no podemos comparar nuestro cuerpo con el de nadie más, tampoco podemos seguir la misma rutina de entrenamiento que otra persona, explica este entrenador. "Cada cuerpo es un mundo y cada uno tiene unas capacidades y necesidades, por eso es fundamental que el entrenamiento sea planificado y personalizado según nuestros objetivos", finaliza.

