Cinco ejercicios para hacer en casa o en el gimnasio y entrenar en un santiamén

Entre el calor, la falta de tiempo y las responsabilidades cotidianas es cierto que, a veces, no se entrena por falta de ganas sino porque acaba resultando imposible sacar tan siquiera media hora para ir al gimnasio. Lo mejor en estos casos es no perder los nervios por no poder cumplir con el calendario semanal de entrenamientos, pero tampoco sobra tener una rutina rápida y sencilla a mano para ejercitarse un poco, subir las endorfinas y descargar algo de adrenalina haciendo deporte.

Para esos días en los que las prisas y el reloj nos roban la posibilidad de entrenar, esta combinación de cinco ejercicios rápidos seguro que nos ayuda a sudar y a sentirnos mejor después de una merecida ducha post-entrenamiento, por muy rápido que este haya sido.

Lo mejor de esta rutina es que puede ejecutarse en casa o en el gimnasio, organizada por series tradicionales o en modo HIIT. Para lo primero simplemente hará falta completar al menos 3 series de cada ejercicio adecuando las repeticiones al peso que utilicemos (dependiendo de si tenemos material o no) y la para la segunda opción lo mejor será completar al menos 4 vueltas con 30 segundos por cada ejercicio, realizados de manera consecutiva. ¡Vamos con ello!

Sentadillas. Además de glúteos y cuádriceps, las sentadillas también ayudan a fortalecer el core. La posición ideal es con los pies separados a más o menos la altura de los hombros y las puntas mirando ligeramente hacia afuera, aunque hay muchas variantes (las puedes consultar aquí).

Zancadas. Se pueden hacer en movimiento o estáticas en el sitio. Una serie constará en hacer las repeticiones con una y con otra pierna, de manera alterna o consecutiva.

Flexiones de pecho. Si no se tiene suficiente fuerza para hacerlas estrictas, se pueden apoyar las rodillas en el suelo.

Tríceps sin peso . Hay que apoyar las palmas de las manos en un bordillo, banco o step al lado de las caderas como posición inicial. Se estiran los brazos y se vuelve a esta posición.

. Hay que apoyar las palmas de las manos en un bordillo, banco o step al lado de las caderas como posición inicial. Se estiran los brazos y se vuelve a esta posición. Plancha básica. El cuerpo debe estar alineado, sin curvar la zona lumbar.

