Críticas al papel de la Titan Desert en la muerte de Ernesto Escolano

El fallecimiento del aragonés Ernesto Escolano, de 51 años y natural de Latas, el pasado martes durante su participación en la Titan Desert ha levantado una ola de dolor entre compañeros y deportistas de la comunidad y también de indignación por las condiciones en que se produjo el fatal desenlace.

Quien ha dado un paso al frente de manera más clara y crítica ha sido el ciclista Milton Ramos, que ha denunciado en sus redes sociales el papel de la organización y ha relatado las durísimas horas que vivió su familia hasta qué conoció el alcance de lo que había sucedido.

El hondureño afincado en Sabiñánigo consideraba a Escolano “un amigo casi hermano” y trató de persuadirle de que no acudiera a esta prueba deportiva que se disputa en Marruecos y en la que Ramos había participado en el pasado.

El corredor perdió la vida en la segunda etapa debido a las secuelas de una lesión cardíaca por la que fue atendido en el kilómetro 82 por el equipo sanitario en pista. A continuación fue trasladado en helicóptero al Centro Hospitalario Universitario Mohammed VI de Marrakech, donde falleció poco después. Milton Ramos discute la versión ofrecida por los organizadores. Explica que al preguntar por la situación de Escolano se le indicó que “venía en el coche escoba porque se había retirado” cuando “la realidad era que había sufrido una severa deshidratación lo que le llevaría a sufrir un fallo multiorgánico”.

El hondureño acusa de mentir a la organización y señala que Ernesto Escolano no habría sido trasladado directamente al hospital, si no que habría sido llevado primero al campamento del final de etapa y de ahí, “varias horas después fue trasladado al hospital”. No entiende el “afán de querer esconder un fallecimiento, en todas sus redes sociales apenas han publicado una escueta historia que es un copia y pega del comunicado de prensa, son muy pobres de espíritu y de sentimientos”. En su alegato, Ramos asegura que no volverá a competir en la Titan Desert e invita a deportistas que hayan sufrido malas experiencias en la cita marroquí a contar su historia.

También levanta la voz acerca de que a la Titan Desert “parece que lo único que les interesa es sacarte hasta el último céntimo que lleves en el bolsillo. Por favor, seamos sensatos y no busques vivir una aventura en un sitio en donde si tienes un percance lo pasarás muy mal”. Ramos quiso convencer a Escolano para no ir “a esta prueba deportiva en donde el entorno es muy hostil, si a temperatura nos referimos, y si a eso le sumas un espíritu muy poco humanitario de parte de la organización el resultado ante una eventual emergencia es que te encontrarás en un verdadero problema”.