Sainz cierra la crisis con un podio en Miami

La primera edición del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 ya tiene ganador: Max Verstappen. El vigente campeón del mundo sigue mostrando una efectividad absoluta, porque ha acabado tres carreras y las tres han sido victoria. El neerlandés superó a Charles Leclerc, que no pudo aguantarle en los primeros metros, y a un Carlos Sainz que sí resistió a Sergio Pérez en las caóticas últimas vueltas. El madrileño, que venía de dos abandonos y un accidente el viernes, cerró de esta manera el pequeño bache que atravesaba.

Fernando Alonso fue protagonista positivo en la salida. Sin Lance Stroll por delante, porque tuvo que salir desde el 'pitlane' por una avería, el asturiano ganó cuatro posiciones: salía undécimo y se puso séptimo, pero no sin algo de polémica. Por el camino se topó con el mismísimo Lewis Hamilton, al que dio un toque en la rueda trasera izquierda, y aunque no hubo que lamentar un abandono de ninguno de los dos, sí hizo temer lo peor. Vistos los precedentes, especialmente en el caso del Alpine, no convenía forzar este tipo de situaciones. Aunque Hamilton recuperó luego la posición con Alonso y empezó a hacer su carrera, dejó claro que los dos viejos rivales aún tienen ganas de enseñarse los dientes.

Carlos Sainz no tuvo una salida tan buena. Podía haberse puesto primero, o al menos haber aguantado a Verstappen en los primeros metros, pero ni mucho menos. El madrileño cedió con el neerlandés, que luego aprovechó el desgaste de los neumáticos del 'poleman' Leclerc (que intentó escaparse en las primeras vueltas) para ganarle la posición. Saber esperar le dio rédito, ya que luego pudo afrontar el resto de la carrera siendo el referente y máximo favorito para la victoria.

Alonso, protagonista negativo

Mientras Carlos Sainz intentaba pelear por resistir el tercer puesto con Sergio Pérez, Fernando Alonso trataba de conquistar unos valiosos puntos que acabasen con la sequía. Lo intentó primero en pista y luego en boxes, pero el amago de 'undercut' se quedó en la rueda trasera izquierda, ya que hizo una muy mala parada.

El asedio del asturiano y Pierre Gasly duró hasta el último tercio de la carrera, cuando el español decidió pasar al ataque. Le tiró el coche en la primera curva de una manera excesivamente agresiva y tocó el AlphaTauri. El español ganó la posición, pero también fue sancionado con 5 segundos. Por el camino, además, Gasly se fue hacia atrás con el coche ligeramente tocado en la dirección y contactó con un Lando Norris que acabó contra el muro.

El coche de seguridad hasta que quitaron los trozos del McLaren anuló las diferencias entre todos y permitió que varios competidores entraran en boxes para intentar un ataque final con mejores neumáticos. Los de atrás se la jugaron con neumáticos blandos, pero otros como Sergio Pérez pusieron medios. El mexicano se convirtió en el primer enemigo no solo de Carlos Sainz, que vio cómo su tercer puesto se ponía en jaque, sino también incluso el segundo puesto de Charles Leclerc.

Pero el exceso de agresividad le costó caro. Pérez le tiró el coche a Sainz, que se apartó y vio cómo el mexicano se iba largo. Suficiente para que el plano que tuvo en el neumático le privase de ese extra de rendimiento para las vueltas finales, con lo que el madrileño pudo sostener el tercer puesto final tras el vencedor Max Verstappen y el líder del Mundial, Charles Leclerc.

Fernando Alonso entró en meta octavo, pero fue noveno, inicialmente. La sanción de 5 segundos le permitió sostener dos puntos a priori, pero los comisarios anunciaron una nueva investigación porque el español ganó ventaja al salirse de pista. Al cierre de esta edición, para Alonso fueron dos puntos que le permiten acabar con esa sequía.