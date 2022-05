Carlos Alcaraz: "Ganar a Nadal y Djokovic me da mucha confianza para la final"

El tenista español Carlos Alcaraz calificó de "espectacular" su momento en el Mutua Madrid Open, después del triunfo sobre Novak Djokovic en semifinales y ante Rafa Nadal en la ronda anterior, jugando agresivo y valiente, concentrado ante el número uno.

"Es espectacular, ahora mismo estoy muy contento de poder jugar estos partidos, haber ganado a Rafa, al número uno del mundo, súper contento, me da mucha confianza de cara a la final de mañana", dijo este sábado en rueda de prensa en la Caja Mágica.

El murciano, que dijo tiró de "cabeza y cojones", explicó las claves de sus victorias. "Para ganarle a Rafa hay que tener un muy buen revés, y ayer hice un partido perfecto, ayer hice muy bien el ir para adelante y sobre todo agresivo. Ser constante todo el partido, ser agresivo, saber los momentos del partido", apuntó.

El joven de 19 años no se consideró el mejor por ganar a los campeones de 21 y 20 'grandes'. "Djokovic es el uno en el ranking, no sabría decirte, ambos son de los mejores de la historia, no sé quién es el mejor. A mí todavía nos quedan ocho jugadores por delante para ser el mejor del mundo", afirmó.

"Las buenas victorias hay que disfrutarlas. Vamos a tener un rato para disfrutar del momento. Mañana voy a jugar una final de un gran torneo así que voy a estar concentrado esta noche para recuperar y estar lo mejor posible mañana", añadió.

Alcaraz explicó su reacción tras perder el primer set. "Al terminar el primer set pensaba que había que seguir porque había que creer en mis posibilidades. Hay que ir a por el partido, es donde se refleja los jugadores top, yo me quiero diferenciar en eso, que en esos momentos quiero ir a por el partido, es lo que he pensado en el 'tie-break' quiero ir a por el partido pase lo que pase", dijo.

El de El Palmar explicó que se ve compitiendo con los mejores también por los 'Grand Slam'. "Me siento preparado para competir contra ellos en todos los torneos, en todas las superficies. En un 'Grand Slam' es diferente, los partidos son más largos, los mejores están hechos mentalmente de otra pasta. Yo creo que estoy preparado", apuntó.

"Jugué al mismo nivel desde el principio hasta el final, agresivo, centrado todo el rato. He madurado en todo, para manejar todo", terminó un Alcaraz que en la final se medirá con el griego Stefanos Tsitsipas o el alemán Alexander Zverev.

Djokovic: "Es impresionante la madurez y valentía de Alcaraz"

El tenista serbio Novak Djokovic reconoció que fue "impresionante" la "madurez" y la "valentía" que mostró Carlos Alcaraz. "Le felicito. Controló los nervios muy bien. Para alguien de su edad, jugar de manera tan madura y valiente es impresionante. Mereció la victoria", dijo el número uno del mundo en una breve rueda de prensa después de caer en la pista Manolo Santana.

El serbio elogió a su joven rival pero también lamentó las ocasiones que perdió para apuntarse el partido. "Tuve muchas ocasiones, fue un partido fantástico. Una gran batalla. Estoy decepcionado por no aprovechar mis opciones en el segundo set, y en el tercero tuve muchas bolas de 'break'", afirmó.

"No supe ser efectivo cuando tocaba, él lo hizo. Muchas veces le di puntos gratis, no manejé bien el partido. He jugado muy bien, lo mejor de este año. Cuando pase la decepción de perder este partido, tendré muchas cosas positivas que llevarme de esta semana", añadió un 'Nole' contento de dar rodaje a su temporada.

Después de perder su primer partido en Montecarlo, Djokovic jugó la final en Belgrado y ahora hace 'semis' con buen juego en Madrid, logrando la confianza en que recuperará su mejor versión para Roland Garros. "Vamos en el buen camino, eso seguro", terminó.