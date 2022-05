El milagro del Robres

Se clausuró la fase regular de la Tercera División. Volvió a ser campeón Emilio Larraz, este año con el Deportivo Aragón. Detrás, el notable Utebo de Juan Carlos Beltrán y otro conjunto de entidad, el Illueca de Javier Romero. El Binéfar de David Giménez, en su centenario, atrapó la cuarta plaza. Estos tres últimos clubes disputarán este fin de semana en Illueca la fase de ascenso a Segunda RFEF. De este ‘play off’ se cayó en el último suspiro el Cuarte de Jorge Abad, que después de todo el curso en cabeza, se despeñó a la sexta plaza en el alargue del último partido, cuando encajó el gol de la derrota en La Platera de Cariñena en el minuto 92. Aprovechó la circunstancia el Robres para obrar el verdadero milagro del fútbol regional en el actual curso. Porque que se quede campeón Larraz hace mucho tiempo que es normal, entrene el equipo que entrene. Porque Beltrán ha sabido construir un bloque compensado y competitivo en Utebo. Porque Romerito lleva un rato largo haciendo bien las cosas en el Illueca. Porque el Binéfar tiene un plantillón (ojo con ellos en el ‘play off’...). Porque Abad, después de un año de lujo, tuvo muy mala suerte al final. Por tanto, dentro de tanta obviedad, reúne un mérito enorme que el municipio más pequeñito de España de entre los censados en la Tercera tenga el salero de jugar una fase de ascenso a la Segunda División de la RFEF.

El milagro lo explica con datos en la mano el presidente de la entidad, Miguel Ángel Lacruz. En pocas ocasiones unos números pueden ser tan elocuentes. "En Robres hay censados 540 habitantes, pero mi padre, Fernando Lacruz, contó el pasado invierno las personas que dormían en el pueblo y, casa por casa, solo le salían 212. Si se dejó alguno de contar, lo siento, pero esos le salieron. Con esto quiero decirle todo lo que significa el Robres para nosotros. Ya representa un orgullo enorme competir frente a los municipios más poblados de Aragón (Monzón, Barbastro, Utebo, Cuarte...), pues clasificarnos ni le cuento...", declaró Lacruz, visiblemente emocionado.

El presidente, como el resto de la junta directiva de la entidad, está integrada por jóvenes de la localidad o muy unidos a ella. Es el caso del vicepresidente, Mariano Muñío, empresario zaragozano del sector de la alimentación. No reside en Robres, pero se siente un vecino más del pequeño municipio monegrino. Y a él le dedica el tiempo que le deja su trabajo. Con fino olfato futbolístico, ha sabido escarbar para fichar futbolistas de gran proyección. Así, ha edificado un gran equipo con el que ha alcanzado la hombrada de meterse en el ‘play off’ de ascenso a la Segunda RFEF. "Los verdaderos protagonistas son los jugadores y el entrenador, Javier Genovés, junto al segundo, Jorge Ory. Han hecho un gran trabajo todos. No me quiero dejar a la gente de Robres, igual jóvenes que mayores, que se vuelcan con el equipo", continuó.

Muñío destacó más factores decisivos en la ecuación del éxito final. Fundamental ha resultado la relación de filialidad con el Ebro. "Deportivamente, la filialidad con Ebro de Segunda RFEF ha sido fundamental, pues nos abre un importante abanico de jugadores. Alberto Monsalvo (director deportivo del Ebro) y Raúl Jardiel (entrenador) se han portado sensacional. La colaboración ha resultado fructífera para todos", explicó. Y es que, además de la ilusión de un pueblo, el Robres se ha convertido en un escaparate extraordinario para jóvenes talentos aragoneses. "Chárlez ya ha dado el salto al Ebro, pues ya ha jugado 14 partidos con ellos. Además, Alberto Carcasona, Marvin, Darío Fonte y Ballesteros también han entrado en esa dinámica. Nosotros vamos a intentar seguir trabajando para Robres, para el Robres y para intentar ayudar a crecer a los futbolistas", concluyó Mariano Muñío.