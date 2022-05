Los Cabestre, dos hermanos hacia la cumbre de las carreras por montaña

Los hermanos Carrodilla y Javier Cabestre de Estadilla y miembros de Montañeros Aragón Barbastro coronan la cumbre de las carreras de montaña en Aragón y en España. Carrodilla, de 18 años, alumna de Secundaria y perteneciente al Grupo de Tecnificación de Aragón de Carreras por Montaña (GTACAM), es la flamante campeona de España en la categoría juvenil mientras que su hermano, estudiante de Veterinaria de 22 años, es medalla de bronce en categoría promesas. Los dos consiguieron subirse al podio en la carrera disputada recientemente en los Montes de Viveiro (Camovi), en la provincia de Lugo.

El triunfo le valió a Carrodilla para conseguir una plaza directa con la selección nacional para el Campeonato del Mundo juvenil de skyrunning, que se celebrará del 22 al 24 de julio en Arinsal (Andorra). Ese es su reto más inmediato, mientras que el de su hermano es seguir compitiendo en pruebas por toda España, como la Perimetrail de Arguis en mayo o la segunda cita de la copa nacional en Barcelona.

Para Carrodilla participar en su primera prueba internacional es "una alegría enorme". "Estoy muy contenta por haber conseguido la plaza. No tengo ninguna aspiración, para mí estar ahí es ya en sí un logro muy grande. Todavía quedan tres meses", afirma.

La alegría es compartida por su hermano. "Fue una ilusión tremenda. Le pone mucho empeño y a los 18 años está muy centrada con los estudios y las carreras. Lo combina todo muy bien. Antes de empezar a correr ya me enteré de su resultado, fue una gran alegría, ya no importaba mi carrera", cuenta. Aún, así siempre estuvo en cabeza y su bronce se decidió en los metros finales.

A pesar de llevar dos años participando en las carreras de montaña, sus palmareses los convierten en los reyes de esta disciplina en Aragón dentro de sus categorías. Antes del éxito de Lugo, Carrodilla ya había conseguido este año la plata en el Campeonato de España de Kilómetro Vertical. Además, en 2021 subió a tres podios nacionales para colgarse la medalla de plata en el Campeonato de España de carrera en línea y el oro en la Copa de España de carrera en línea y en la Copa de España de verticales. Javier Cabestre se llevó esa temporada la plata en la Copa de España de verticales y el bronce en la Copa de carreras en línea.

Los dos hermanos han estados desde pequeños ligados al deporte. Sus padres los llevaba al Pirineo y a la sierra de la Carrodilla, coronada por el pico Buñero, su lugar de entrenamiento, y también los iniciaron en el cross y en las carreras populares. "Han sido un ejemplo para nosotros", afirma Carrodilla.

Ella ha practicado fútbol, escalada y atletismo, disciplina que comparte con Javier ya que son habituales de las carreras populares de la redolada. Pero al descubrir las carreras de montaña, todo cambio. "En las carreras por montaña se junta el correr que es la actividad que me encanta y que he hecho toda mi vida y las montañas. Corriendo por ellas he encontrado unas prácticas y unas sensaciones que no me las da ningún deporte. Hay que estar muy fuerte físicamente para afrontar las subidas y las bajadas y por supuesto también mentalmente", afirma Carrodilla.

Su hermano ha aprovechado todo su bagaje atlético. "Siempre hemos ido a los cross, desde infantil y alevín corrí uno cada domingo", cuenta. Si bien, el nivel de exigencia de la competición en montaña es distinto. "A pesar de tener una base atlética, es muy diferente, muy difícil de gestionar, con carreras de entre 20 o 30 kilómetros, en las que hay que atender a la nutrición, la hidratación, los ritmos de carrera y los desniveles; a nivel muscular es un desgaste fuerte", explica este estadillano que pese a la exigencia de esta disciplina la seguirá practicando "siempre que pueda".