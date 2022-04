Tiktok, el giro de 90 grados del fútbol español

El fútbol busca a la audiencia joven. Y la red social de vídeos TikTok es el camino, aunque haya que cambiar la perspectiva. El Real Sociedad-Betis fue la primera retransmisión en vertical del fútbol español. Un giro de 90 grados que requirió un equipo de 30 personas y 8 cámaras, paralelo al de la realización televisiva tradicional.

Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen un usuario en TikTok, una plataforma basada en vídeos cortos que en los últimos años ha ganado en relevancia por su frescura, especialmente entre el público más joven: el 43% de sus usuarios tiene entre 18 y 24 años, según datos de la agencia publicitaria Omnicore.

Ese potencial de llegar a nuevos usuarios fue lo que llevó a Mediapro, la compañía que cuenta con los derechos del partido en abierto de LaLiga Santander que ofrece a través de su canal Gol, a plantear una retransmisión por esta aplicación, igual que durante la temporada pasada lo hicieron en otra plataforma de vídeos en auge, Twitch.

"Siempre hemos apostado por llegar a nuevas audiencias, entendemos bien cómo la gente consume contenidos, y está claro que en los últimos 20 años los consumimos de forma distinta. Muchos preferimos la tele o una pantalla grande, pero hay gente que puede probar a verlo de forma distinta", explica a EFE Ignacio Arrola, director de marketing de Mediapro.

Poner un partido de fútbol en el formato vertical que utiliza Tiktok no es tan sencillo como cortar la señal de televisión a un cuadro de proporción 9:16. "Cuando se formatea queda chapucero, porque ni el cámara ni el realizador está pensando en ese formato. Ese era el reto, contar en vertical lo que el ojo está acostumbrado a ver en horizontal", asegura el ejecutivo de Mediapro.

Era necesario un equipo independiente al de la señal de televisión. Después de varias pruebas los fines de semana previos, movilizaron en el Reale Arena de San Sebastián un equipo de 30 personas, con ocho cámaras y una unidad móvil 4K. "Las lentes no pueden ser las mismas, la cámara se tiene que mover más deprisa", comenta Arrola.

Una audiencia que no resta

Los resultados fueron interesantes: el partido tuvo 506.000 espectadores únicos (usuarios que en algún momento de la retransmisión vieron el encuentro), 733.000 reproducciones y 68.000 comentarios.

"Este tipo de activaciones nos han permitido observar que a nuestros usuarios también les gusta disfrutar del entretenimiento en directo dentro de TikTok, lo que queda patente con la buena acogida que ha tenido la emisión del partido", valora a EFE Soraya Castellanos, responsable de Contenidos, Comunidad y Asociaciones de TikTok España.

Son números no tan lejanos de la retransmisión televisiva tradicional, que en ese partido tuvo una audiencia media de 678.000 espectadores. No obstante, se trata de un dato que no es equiparable porque se mide a través de audímetros, que son una muestra estadística, a diferencia de los datos de las redes como TikTok que permiten contabilizar cada usuario directamente.

"Lo importante y lo que nos gusta del dato es que la televisión no se ve afectada, porque era un Viernes Santo y tuvo esos 678.000 y el Betis-Elche de este martes tuvo 690.000. Eso significa que los 500.000 que estaban en TikTok eran gente que, o no lo veía en la tele, o veía las dos señales. No solo no resta, sino que suma", analiza Arrola.

De hecho, el ejecutivo de Mediapro asegura que esta primera prueba funcionó muy bien con los anunciantes. "Aparte de los patrocinadores de LaLiga el partido tuvo anunciantes específicos, que tuvieron que hacer sus spots en vertical. Se lo contamos a cuatro anunciantes con los que trabajamos, y los cuatro quisieron estar", revela.

¿Experimento con futuro?

Desde la plataforma consideran que pueden ser un aliado del fútbol a futuro. "Podemos ayudar a llevar el deporte español, y en concreto el fútbol, a nuevas audiencias tanto dentro del país como en todo el mundo. Esto es realmente poderoso y la razón por la que el mundo deportivo ha elegido colaborar con nosotros en muchas campañas", explica Castellanos.

No obstante, la ejecutiva de la plataforma no responde abiertamente a si querrían dar el salto a la retransmisión de partidos, como ya ha hecho Amazon. "TikTok es una plataforma de entretenimiento. Nuestra misión es contribuir a generar momentos de diversión para nuestros usuarios", señala.

El fútbol, como temática, agrupa más de 119.000 millones de visualizaciones en Tiktok, con vídeos que van desde comentarios de noticias, profesionales del fútbol 'freestyle', ligas, clubes e incluso los propios futbolistas.

Ahora bien, que TikTok se convierta en una ventana habitual del fútbol es todavía algo lejano, apunta Ignacio Arriola.

"Creo que hay gente que lo ve, y tenemos que estar ahí, por eso lo hacemos. No solo ofreciendo partidos, sino haciéndolo como la gente quiere ver las cosas, si quieren verlo en vertical, en vertical. Pero en la audiencia de la tele es donde está la mayor parte de la gente, y los datos no son comparables", argumenta.

Aun así, no descartan nuevos partidos en vertical durante la próxima temporada. "No creo que sea de aquí a final de temporada, porque la Liga se aprieta y cada club está a lo que estás. Queríamos probarlo para demostrar que funciona, a los anunciantes les gusta y el producto se ve bien. La próxima temporada ya veremos", finaliza.