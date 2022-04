Las despedidas en el CV Teruel continúan. Después de que el pasado 12 de abril el entrenador del equipo, Miguel Rivera, dijera adiós tras ocho años dirigiendo la plantilla naranja, ahora es el capitán, el venezolano Thomas Ereu, quien se separa del conjunto turolense.

Ereu se retira del voleibol tras 22 años como jugador profesional, los últimos siete liderando al CV Teruel. La medida no ha pillado por sorpresa al Club Voleibol Teruel, habida cuenta de que el receptor venezolano ha cumplido 43 años de edad.

"Es una retirada por edad", ha destacado el presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera, quien ha explicado que la entidad deportiva ha ido renovando su contrato año tras año sin romperlo en ningún momento. "Siempre será el gran capitán del CV Teruel", ha destacado Ranera.

Al parecer, el ritmo de los entrenamientos diarios, los constantes y largos desplazamientos de un equipo en la élite del voleibol y las exigencias del deporte han aconsejado a Ereu su salida del CV Teruel. "Era previsible que dejara el club y ya contábamos con ello", ha dicho Carlos Ranera.

"Siempre me imaginé terminando mi carrera deportiva con este club", ha comentado Ereu en su cuenta de Instagram. "A partir de ahora, me centraré en todo lo que está por venir a mi vida profesional y personal. Desde luego, agradeciendo con el corazón todo lo que esta ciudad, su gente y su afición me ha dado durante todos estos años", ha afirmado en las redes sociales el receptor venezolano.

Ahora, el equipo turolense, que dice adiós a una temporada desafortunada al no haber logrado ninguno de los tres títulos en juego -Supercopa, Copa del Rey y Superliga-, buscará un preparador que sustituya a Rivera, fichará a nuevos jugadores y renovará el contrato a otros. Entre todos ellos, decidirán quién será el capitán del CV Teruel para el próximo curso.

Thomas Ereu llegó a Teruel con 37 años y desde el principio encajó en el equipo y en la ciudad, donde se afincó. Su experiencia en el voleibol fue clave para los éxitos que el CV Teruel ha cosechado en los últimos años. En la temporada 2017/2018, de la mano del entrenador Miguel Rivera, el conjunto naranja logró el ansiado triplete al ganar la Supercopa, la Copa del Rey y la Superliga, los tres títulos en disputa.

En su despedida, el pasado 12 de abril, Rivera tuvo palabras muy emotivas para Ereu, a quien agradeció sus valores, su compromiso, entrega y fidelidad. En su cuenta de twitter, el ex entrenador de la plantilla naranja ha vuelto este miércoles a agradecer a Thomy su profesionalidad, afirmando que es un "ejemplo de deportista". "Es un orgullo haber competido a tu lado seis años. Nunca los olvidaré", dice el técnico.