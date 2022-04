Jim: "No queríamos empatar, y el Huesca tampoco"

Siempre destilan un sabor contradictorios los empates. Ni la dulzura de la victoria ni la amargura de la derrota. El de ayer en El Alcoraz, sin embargo, tuvo poco de dulce. Los objetivos de unos y otros demandaban victorias. Así lo entendió Juan Ignacio Martínez, que también anunció una lucha sin cuartel hasta el final. “Yo no quiero ser el hombre más optimista del mundo. Entiendo en qué situación estamos. El sexto clasificado nos queda a una distancia. Pero también entiendo que nos quedan seis partidos y todo puede pasar. El Oviedo está en una dinámica de muchas victorias, pero también puede pasar por malos resultados. También es verdad que nosotros tenemos que ganar los partidos. No queríamos el empate. Y ellos tampoco, pues corrían mucho y tenían ganas de ganar el partido. Espero que el equipo siga compitiendo. Tenemos seis partidos, tres en nuestro estadio con la afición, con un ambiente que se ha generado, con la nueva propiedad. El abonado se saca el abono para todos los partidos. Tenemos que ser profesionales hasta el final”, aclaró.

El técnico valoró la capacidad de reacción manifestada por su equipo. “Es verdad que son dos equipos que se conocen bien. Ellos se han puesto 1-0 como locales. Hemos podido sentir el mazazo, pero en ningún momento ha sucedido. Hemos empatado con una jugada genial de Eugeni, que ha sacado rápido. El arbitro lo ha hecho bien, con ocho minutos al final. Ha sido emocionante para el espectador. Ninguno de los dos equipos ha renunciado al partido”, continuó.

Jim lamentó las adversidades que ha habido que superar. “Nos hemos levantado con la mala noticia de que tanto Juanjo Narváez como Dani Lasure se han levantado con fiebre y hemos preferido que no jugaran por precaución. Nano ha tenido mala suerte. Me había dicho que lo buscaran, que había espacios. También el tema de Iván. Si te metes mucho en nuestra portería, seguramente nos hubieran metido mano. Me quedó contento con el esfuerzo y el espíritu del equipo, por cómo ha interpretado el partido”, subrayó.

También hubo un agradecimiento para los zaragocistas desplazados hasta Huesca. “Soy una persona emotiva, agradecida. He llegado a las cuatro y pico de la tarde al estadio de El Alcoraz, y todos los que iban al estadio estaban esperándonos. Les he dicho a los jugadores que no nos hacía falta una mejor motivación que esa. Se merecían una alegría. El Real Zaragoza tiene que seguir compitiendo. Está dificilísimo, lo sabemos todos, pero vamos a luchar seguro”, enfatizó.