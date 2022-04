Vital triunfo del Fútbol Emotion Zaragoza para acercarse a la salvación

El Fútbol Emotion ha conseguido este sábado tres puntos muy valiosos en el pabellón Siglo XXI contra el Jaén Paraíso Interior. El partido fue muy igualado y, de hecho, comenzó por delante el conjunto visitante. La victoria tras el parón, con remontada incluida, es un "chute de adrenalina", como mencionan desde el club, para el conjunto zaragozano, que ya enfila la recta final de la temporada.

El partido ha comenzado con igualdad en pista en los primeros minutos, aunque sin ocasiones claras para ninguno de los conjuntos. Tras estos instantes de tanteo, el Jaén Paraíso Interior ha tenido algunas ocasiones que el Fútbol Emotion Zaragoza ha defendido de forma oportuna. Sin embargo, en el minuto 6, Attos ha conseguido marcar el primer gol del encuentro.

El conjunto zaragozano no estaba consiguiendo llegar con claridad a la portería rival. Óscar Villanueva ha tenido la más clara justo en el ecuador de la primera parte, cuando ha disparado y no ha acertado por poco en la portería. Los siguientes compases han estado marcados por las faltas, ambos equipos acumularon cinco cuando todavía quedaban tres minutos de juego. Sin embargo, no ha habido peligrosidad.

Vital triunfo del Fútbol Emotion Zaragoza contra el Jaén (2-1) Jorge Vicioso

Los de Jorge Palos dominaban las ocasiones cuando, al fin, ha llegado el gol de Bruno Iacovino. Con Henrique fuera de la portería, él y Retamar han tenido tiempo para combinar entre ellos y marcar el primer gol del Fútbol Emotion. Así se ha llegado a las tablas en el marcador.

Con este resultado se ha llegado al descanso, tras el cual ha tenido varias oportunidades para adelantarse. Cuando el Jaén trataba de sacar el balón jugando en corto, Piqueras ha estado muy atento y ha conseguido cortar un balón. Al primer toque ha entrada dentro de la portería de Henrique, con lo que el marcador dio la vuelta.

La intensidad ha subido un punto desde el tanto zaragozano y los visitantes han tenido su oportunidad. Iván Bernad ha logrado parar el primer disparo y después la defensa ha impedido que el rechace entrase. De esta manera, el resultado se ha mantenido y para crear algo más de peligro en ataque Jorge Palos ha mandado entrar a Dani Álvarez en alguna rotación. El de Pinseque sale de debajo de los tres palos para jugar el balón.

También Henrique, guardameta del Jaén, ha salido de su posición habitual para formar parte de los ataques de su conjunto. A falta de cinco minutos, para intentar crear superioridad, los visitantes han comenzado a jugar de cinco, con Antonio de portero a la vez que de jugador.

A pesar de intentarlo durante los cinco últimos minutos, el Jaén no ha conseguido otro gol y el Fútbol Emotion ha logrado una victoria muy trabajada en un encuentro en el que también se ha sufrido. El próximo duelo será el miércoles que viene contra el Movistar Inter.

Ficha técnica

Fútbol Emotion Zaragoza : Iván Bernad, Carlos García, Adri Ortego, Sergio Barona, Óscar –cinco inicial-, Dani Álvarez, Richi Felipe, Francho Bosque, Bruno Iacovino, Claudino, Piqueras y Retamar.

Jaén Paraíso Interior : Henrique, Antonio, Alan Brandi, Michel, César -cinco inicial-, Álex, Carlitos, Mancha, Attos, Jorge, Petry y Dani M.

Goles : 0-1, m.6: Attos. 1-1, m.19: Bruno Iacovino. 2-1, m.29: Piqueras.