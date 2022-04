La DGA, contraria a declarar la codorniz en peligro de extinción

El próximo día 22 se reúne en Madrid el Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano consultivo del Ministerio de Transición Ecológica, integrado por representantes de las comunidades autónomas y del Ministerio, para tratar la propuesta de SEO Bird Life (Sociedad Española de Ornitología) de declarar a la codorniz común en peligro de extinción.

La postura del Gobierno de Aragón en este sentido –según fuentes del Ejecutivo autonómico– «es contraria a esta inclusión, por entender que no está justificada» desde un punto de vista técnico y científico. Bajo su punto de vista, «no existen razones objetivas para determinar que esta especie esté en riesgo de peligro de extinción».

La administración autonómica aragonesa considera que «no se han tenido en cuenta los estudios científicos que acreditan que la población de la codorniz es estable».

Por estos motivos principales, el Gobierno de Aragón determina que «la codorniz debe de seguir siendo una especie cinegética», postura que defenderá en el Comité de Flora y Fauna Silvestres.

En el mismo sentido que la DGA se pronuncia la Federación Aragonesa de Caza. Lo hace a través de Fernando Tello, expresidente de la Federación y consejero de Mutuasport, la mutua de seguros de los cazadores españoles.

«La población de codorniz en Aragón es estable, con una ligera tendencia al alza –señala Tello–. Algo similar puede decirse de gran parte del territorio español. Esto es lo que nos dicen los sistemas de censos de codorniz realmente fiables. No indican otra cosa. El problema es que se está haciendo caso a un estudio de la SEO Bird Life de baja calidad, sociedad ornitológica que ha empleado un sistema de conteo desacreditado para esta especie. Es válido para otras, como los fringílidos; pero no para la codorniz».

Por su parte, Jesús Nadal, profesor del departamento de Ciencia Animal Universitat de Lleida, cuestiona los datos en que se sustenta la posición de la SEO. «Los métodos de censo usados -señala este profesor- no son adecuados para la especie. Las fechas y el muestreo no son pertinentes, ni representativos porque no consideran la eco-etología, ni la latitud, ni la altitud. No se presentan los datos originales para evitar que sean examinados, ni tampoco los métodos de análisis por lo que no permiten evaluar ni su calidad, ni su veracidad».

«La interpretación de esta información –continúa argumentando– es totalmente inconsistente con los datos científicos publicados de la población de codorniz. La información SEO es contraria a la realidad del censo, anillamiento y muestras biológicas disponibles en los seguimientos científicos nacionales e internacionales».

La Fundación Artemisan, mientras tanto, señala que no se han tenido en cuenta diferentes estudios que se han realizado sobre el estado de la codorniz en nuestro país a lo largo de los últimos veinte años.

«Desde 2002 –se explica desde Artemisan– se vienen realizando estudios sobre la codorniz a gran escala en España, con concreto los promovidos por la fundación Fedenca y el proyecto Coturnix. En el estudio de Fedenca, durante diez años, treinta equipos de anillamiento, consiguieron marcar 16.338 codornices y más de cuatrocientas sociedades de cazadores recogieron 27.198 muestras biológicas para su examen laboratorial. Gracias a este esfuerzo, se ha construido la base de datos de codorniz más completa hasta la fecha de todo el mundo».

Dentro del proyecto Coturnix, como continuador del anteriormente realizado por Fedenca, se ha determinado que el tamaño poblacional post-reproductor de la codorniz en España es de 3,2 millones de ejemplares», frente a los 225.000 ejemplares de población reproductora de los que habla el estudio de SEO Bird Life.