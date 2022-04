Allyson Felix, la atleta olímpica más laureada, se retira: "He dado todo"

La atleta estadounidense y siete veces campeona olímpica Allyson Felix se retirará al final de la temporada actual, según anunció la propia deportista en un mensaje en redes sociales.

"He dado todo lo que tengo para correr y por primera vez no estoy seguro de si me queda algo para dar", confesó la deportista, de 36 años, que agradeció al deporte y las personas que le han acompañado por ayudarla a "adaptarse".

La atleta, que ha participado en cinco Juegos en los que ha logrado 11 medallas, además de sus 19 preseas en Mundiales -14 de ellas de oro-, reconoció que "ni en sus sueños más salvajes" hubiera imaginado tener una carrera así. "Tengo mucha gratitud por este deporte que ha cambiado mi vida", comentó.

"Esta temporada no se trata de la hora en el reloj, es simplemente sobre la alegría. Si me ves en la pista este año, espero poder compartir un momento, un recuerdo y mi aprecio contigo", se dirigió a los aficionados.

Allyson Félix consiguió el bronce en los 400 metros y el oro en el 4x400 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora, su próximo objetivo, que le permitiría despedirse por todo lo alto de su afición, es participar en el Campeonato Mundial en Eugene, Oregón (EEUU), que se se disputará del 15 al 24 de julio, si logra clasificarse a través de las pruebas que se celebrarán en Estados Unidos en junio.