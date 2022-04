La XXI Jorgeada de Aragón espera citar a más de mil participantes

La 'Jorgeada' de Aragón, que tiene lugar durante los días 22 y 23 de abril, espera contar en su XXI edición con cerca de 1.000 participantes entre los cuatro recorridos posibles, aunque hasta este lunes, se han registrado 500 inscripciones. Esta cita es de carácter anual y está organizada por la Asociación Deportiva Os Andarines de Aragón.

La modalidad más extensa de participación es la que transcurre entre Zaragoza y Huesca, lo que supone 80 kilómetros; la de Zuera a Huesca, con 50 kilómetros; desde Almudévar hasta Huesca, 18 kilómetros; y la 'Chiquifam', para los más pequeños, desde Zaragoza hasta San Juan de Mozarrifar.

Este año, la salida será el 22 de abril desde el Palacio de la Aljafería, que será también el punto de encuentro de los andarines y de "todos los zaragozanos que quieran acercarse hasta allí", donde se ofrecerá moscatel y galletas, ha indicado el presidente de Os Andarines, José María Gallego, durante la presentación de la cita, que ha tenido lugar este lunes, en el entorno del Parlamento aragonés.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha apuntado que es un honor que se elija La Aljafería para la salida de esta cita que cumple 21 años. "Estamos encantados de que esta actividad siga así y ya se ha convertido en uno de los actos importantes del Día de Aragón".

Gallego ha detallado que a las 21.30 horas se lanzará el cohete y comenzará la andada hasta la plaza del Pilar, desde donde se realizará la salida "oficial y libre". Además, el grupo de participantes estará encabezado por una pancarta.

Durante el recorrido, los andarines dispondrán de varios puntos de avituallamiento. El primero estará situado en el barrio de San Gregorio, al que seguirá el de San Juan de Mozarrifar, en el que se ofrecerá una cena compuesta por pasta. Será en este punto en el que concluya la modalidad prevista para los más pequeños, entre 8 y 16 años, la 'Chiqifam', para lo cual se ha fletado un autobús que los llevará de regreso a la capital aragonesa.

Los siguientes puestos de aprovisionamiento serán en Villanueva, Las Lomas del Gállego y Zuera. En esta última habrá cortadores de jamón y también será el punto partida para la modalidad de 50 kilómetros -entre Zuera y Huesca-. Los participantes seguirán hasta el cruce de Ontinar de Salz, una parada en la que se ha previsto ofrecer caldo caliente para seguir hasta la siguiente, dispuesta en el cruce de la prisión de Zuera, en la que habrá frutos secos, bebidas frías y calientes.

Ya en el pueblo de San Jorge se convidará con café, leche, fruta y dulces; en Almudévar, el Ayuntamiento de la localidad se encargará de preparar bocadillos de panceta y habrá trenzas para todos, así como café y vino. Los mismos productos podrán encontrarse en las tres siguientes paradas: La Cabañera, la Apisonadora y el parque Walqa.

Una vez en Huesca, la organización recibirá a los andarines y corredores con todo tipo de bebidas antes de la comida popular que será en el Palacio de Deportes de la capital oscense. Ya en la ciudad altoaragonesa se sube a la ermita de San Jorge para la imposición del pañuelo al santo.

El barbastrense Modesto Pascau ha sido elegido como Jorgeador del año Cortes de Aragón

Organización

Os Andarines dispone de furgonetas para transportar las mochilas de los participantes, así como de ambulancias, masajistas y servicio de autobuses para recoger a las personas que no puedan continuar, ha asegurado el presidente de la asociación. "Si es posible hay que empezar todos desde Zaragoza, pero si no pueden continuar, los recogeremos en las furgonetas o autobuses con capacidad para llevar a los 1.000 participantes que esperamos".

Por otra parte, a las 12.00 horas, la organización de la 'Jorgeada' plantará el árbol conmemorativo de cada edición, en el Cerro de San Jorge. Cada año, la concejalía de Parques y Jardines del Consistorio oscense entrega una especie diferente. Este acto cuenta con la participación del alcalde de Huesca y otros representantes municipales.

El barbastrense Modesto Pascau ha sido elegido como Jorgeador del año. Ahora está jubilado y es socio de Os Andarines en la actualidad, pero durante su ejercicio profesional ha sido presidente del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y responsable de Medio Ambiente de la FAM, también ha gestionado varios refugios españoles y ha sido impulsor de la creación de todos los refugios de alta montaña aragoneses. "Estamos muy contentos de que nos sigáis recibiendo en La Aljafería y de que esta andada popular siga saliendo adelante", ha precisado Pascau, que ha destacado el trabajo de los 80 voluntarios que "hacen posible" esta actividad.

"Para mi es un orgullo ser este año el Jorgeador, además soy el segundo elegido que ha completado la Jorgeada, porque normalmente se elige a personas que destacan en lo suyo. En mi caso, la he hecho dos veces, pero no serán las últimas", ha apostillado Modesto Pascau. "Esto no es solo una andada, sino que es una vivencia".

El plazo de inscripción termina este 12 de abril y desde la organización han agregado que se espera rondar los 1.000 participantes, aunque hasta este lunes se habían formalizado algo más de 500. "La mayoría de la gente se apunta en el último momento", ha asegurado José María Gallego.

Para hacer la inscripción, los interesados deben dirigirse a la página web de Os Andarines: 'https://osandarines.com/andadas-jorgeada/'. Los precios para participar varían desde los 10 hasta los 38 euros, en función de la modalidad escogida, la edad y si la persona está federada o es socia.