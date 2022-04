Toni Abadía, Carlos Mayo y Eduardo Menacho buscan la corona

Toni Abadía y Carlos Mayo, una semana después de su victoria compartida en la 10K de Zaragoza, vuelven a encontrarse, esta vez en pista, al aire libre, en el Campeonato de España de 10.000 metros. Esta vez, hay una corona en juego, y también otro atleta aragonés, el heredero Eduardo Menacho, vigente campeón de Europa en esta distancia en categoría sub 23.

El título se disputa en el Trofeo Ibérico, en la ciudad portuguesa de Faro, y Carlos Mayo (Adidas) llega al evento como gran favorito. Presenta la mejor marca de la temporada de todos los participantes, y ya advirtió el pasado domingo en Zaragoza que el título nacional del 10.000 representaba su principal objetivo.

Su amigo, compañero y rival Toni Abadía (Adidas) será uno de los opositores a su asalto, como también otro socio de entrenamientos y fatigas, el manchego Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez (Cárnicas Serrano), actual campeón de España del 10.000. Jesús Ramos (Adidas) completa una nómina de aspirantes a la que no le quiere perder la cara Eduardo Menacho (Alcampo Scorpio). El joven atleta aragonés de 22 años afronta una prueba con un cartel de nivel que permitirá evaluar su progresión después de que el pasado verano se confirmara como una de las grandes bazas del fondo nacional al colgarse en Estonia la medalla de oro en los campeonatos de Europa sub 23.

Uno de los puntos de interés de la prueba será el nuevo pulso entre Abadía y Mayo, después de la demostración de amistad y deportividad que dejaron el pasado fin de semana en la meta del 10K de Zaragoza instalada en la plaza del Pilar. Ambos eran los grandes favoritos, pero rehuyeron retarse, así que decidieron cruzar la cinta de llegada cogidos de la mano, compartiendo así el triunfo entre el reconocimiento de atletas y aficionados.

Los otros aragoneses de la cita

Además de las competiciones masculinas y femeninas del 10.000 en categoría absoluta, el Trofeo Ibérico acogerá también este sábado los campeonatos de España de 10.000 sub 23 y de 5.000 sub 20 y sub 18. El atletismo aragonés también estará representados en estas pruebas.

El título nacional de 5.000 en categoría sub 18 lo buscará Carlos Zárate (Alcampo Scorpio 71) y en categoría sub 20 la baza aragonesa es Juan Trasobares (Zaragoza Atletismo). En el 10.000 femenino sub 23, Blanca Sayas (Alcampo Scorpio 71) tomará la salida tras su buen papel el pasado domingo la 10K de Zaragoza, con Raquel de Francisco (Zenit) también en busca del podio.