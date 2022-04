El Casademont Zaragoza femenino no puede con el Estudiantes

El Casademont Zaragoza ha perdido este miércoles en el pabellón Príncipe Felipe, ante el Estudiantes (48-57), que se jugaba la plaza para entra en el 'play off' al título del campeonato, billete que ya tiene asegurado el conjunto aragonés. El encuentro correspondía al duelo aplazado de la jornada 23ª de la Liga Endesa en su día por los positivos de covid detectados en la plantilla aragonesa.

El partido, de baja anotación, estuvo muy equilibrado hasta el último acto. Al 40-47 llegó Casademont Zaragoza con el triple de Calhoun, pero el juego se endureció en contactos sin señalización. Despegó al 40-51 Movistar Estudiantes cuando lo paró Cantero (min.32), ya que el bloque zaragozano no encontraba el punto de acierto anotador.

Bettencourt encontraba el pasillo central para acortar distancias, lo mismo que Hempe, que era la referencia en el 46-51, en plena escalada. A 1.21 para el final, Delaere erró un triple con 48-53 que podría haber dado un plus a la escuadra local, lo mismo que Sierra en el siguiente ataque. Sin embargo, en la contra, una antideportiva muy discutida desde la grada le dio a las visitantes la oportunidad de cerrar el encuentro, a pesar de que el bloque de Cantero lo intentó hasta la última posesión.

Con esta derrota, el Casademont Zaragoza se mantiene en la sexta plaza de la clasificación de la competición nacional.

Al final del partido, el técnico local reconocía que "no hemos sabido volver a reconectar nuestras cabezas en el partido y tener esa intensidad que nos caracteriza”. Mientras que Anaa Cruz asumía que "no hemos estado en partido, hemos salido mal, no hemos estado agresivas”

Ficha técnica: 48-57

Casademont Zaragoza: Hempe (14), Calhoun (7), Lara González (6), Delaere (8) y Vega Gimeno (7) -quinteto inicial-. Bettencourt (4), Villamor, Anna Cruz (2), Zoe Hernández, Kostourkova y Winkowska.

Estudiantes: Fingal (16), Gretter (9), Espin de Sancho (3), Diallo (2) y Carter (12) -quinteto inicial-. Ortiz (24), Llorente, Conde (2) y De Santiago (9).

Parciales: 13-17, 14-12, 10-17 y 11-11.

Árbitros: Cañigueral Novella,Sánchez González y Adán Rodríguez.