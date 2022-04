De la élite del deporte a la mochila de todos: razones del éxito de las pistolas masaje

No hay ‘runner’, amante del Fitness o practicante de Crossfit que no las conozca. Las pistolas de masaje se han popularizado como uno de los dispositivos más utilizados para reducir el dolor muscular, pero hasta hace poco se trataba de un artículo de lujo al que solo accedían los deportistas de élite como Cristiano Ronaldo o Rafael Nadal. Sin embargo, desde finales de 2020, sus ventas no han dejado de crecer y el boca a boca entre los amantes del ejercicio físico ha hecho que sea objeto de deseo de muchos, que todavía no se han hecho con uno de estos aparatos.

Esta especie de taladro para los músculos efectúa una terapia llamada de percusión que proporciona rápidas ráfagas de presión en el tejido facilitando la llegada de sangre a la zona y, en consecuencia, acelerando la recuperación. Todos los modelos incluyen un cabezal esférico que ayuda a eliminar el dolor de las agujetas y la acumulación de ácido láctico tras los entrenamientos. Pero en cuestión de pistolas de masaje, cuantos más cabezales mejor. El modelo más vendido y valorado en Amazon incluye seis accesorios específicos para cada una de las zonas del cuerpo, 30 velocidades y es silenciosa para poder disfrutar de un masaje relajante. Además, su precio no supera los 90 euros en Amazon.

Este es el modelo mejor valorado en Amazon con casi 5 estrellas. Amazon

Un modelo silencioso y con seis cabezales específicos

Esta pistola de la marca Hosopo incluye un motor con vibración ajustable desde las 1.800 percusiones por minuto hasta las 4.800, en su frecuencia más alta. Además, para evitar el sobrecalentamiento conta con la función de disipación del calor que alarga la vida útil del aparato.

Es ligera e inalámbrica: pesa alrededor de un kilo y puede usarse con una sola mano. Su batería de litio tiene alta capacidad para funcionar durante 8 horas de forma ininterrumpida. Se carga completamente en 4 horas e incluye pantalla led y mango de silicona que minimiza las vibraciones y reduce el riesgo de caídas.

Además, sus seis accesorios distintos permiten su uso diferenciado en todo el cuerpo. En Heraldo Shopping te explicamos cual es el uso que puedes dar a cada uno de ellos.

1 Cabezal redondo Para un masaje de los tejidos profundos y de los grandes grupos musculares del cuerpo

Cabezal cónico. Es muy útil para sesiones e liberación miofascial. Libera el dolor al hacer presión directa en la planta del pie o en la zona cercana al trapecio. 2 Cabezal plano Apropiado para cualquier parte del cuerpo ayuda a eliminar líquidos y potencia la circulación sanguínea.



3 Cabezal en forma de U Apropiado para el cuello, ambos lados de la columna y el tendón de Aquiles. 4 Cabezal con forma de pulgar Muy apropiado para la zona de la espalda, especialmente la zona lumbar. Pero hay que usarlo con cuidado. 5 Cabezal en forma de pala Apropiado para descontracturar la espalda y la columna sobre todo para aquellos que pasan gran parte del día sentados. 6 Cabezal cilíndrico Diseñado específicamente para relajar las articulaciones los puntos gatillo, así como los nodos musculares.

Principales beneficios de la pistola de masaje

- Contribuye a relajar la musculatura superficial y profunda. Sus cabezales se adaptan a los distintos músculos y articulaciones del cuerpo.

- Mejora la circulación y aumenta el riego sanguíneo . Contribuye a reducir la fatiga acelera la renovación de la sangre así como el drenaje linfático. Ayuda a movilizar las grasas y toxinas de las zonas rebeldes.

- Alivio del dolor crónico. La artritis y la esclerosis múltiple provocan dolor en las articulaciones que es posible reducir con un masaje. Este dispositivo contribuye a relajar la zona.

-Acelera la cicatrización. Al aumentar el riego sanguíneo favorece la reparación de los tejidos y la recuperación.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.