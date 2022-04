Bruno Garcés e Isabel Montañés, campeones de la Copa XCO Aragón

La localidad zaragozana de Tarazona puso este domingo el broche de oro a la Copa XCO Sartopina & Automoción Aragonesa by Volkswagen 2022 con el VI Rally XCO Cipotegato una prueba que mantuvo la emoción y dureza hasta el último momento. El frío y el viento volvieron a ser los grandes protagonistas, aun así la quinta prueba de la copa reunió a un gran número de participantes. En la primera manga de la jornada el campeón de Europa, Patxi Cia (CD Faster Wear Team) se alzó con la victoria en su categoría, Máster 40, seguido por David García (C.C. Ciclos Gamen) y Noel Mega (C.C. Oscense). En Máster 50, Jesús Ángel Espada (C.C. Gracus Alfaro) fue el primero en cruzar la meta, Carlos Pina (C.C. The Bike Run) y Jesús Navarro (C.C. Ciclos Richi) lo hicieron después, quedando segundo y tercero respectivamente. Jonathan Richard Davis (C.C. Cyclon Zaragoza) fue el vencedor en Máster 60. En la categoría junior la victoria cayó del lado de Rafa López (Vulco Cyclon Autogoya) seguido por César González (Asesores de navarra) el cual entró segundo y Adrián Villacampa (Huesca La Magia Sup. Altoaragón) haciendo un tercer puesto.

Diego García (Edelweiss team) fue el vencedor en la categoría Cadete por delante de Hugo Mayor (Setek-Servicios Técnicos Queil) y Pablo Estefanía (Carlos Coloma Bike Club). La prueba reina contó con la victoria de Javier Navarro (C.C. Barbastro) en la categoría reina, élitesub23, seguido por Samuel Campos (Independiente) y Jesús Ángel Casado (C.C. Turiaso).

En máster 30 Fran Alonso (C.C. Turiaso) se alzó con la victoria, Santiago Olivan (C.D. Nosoloruedas Bike Team) con el segundo puesto y Carlos Ángel Fontan (C.C. Oscense) con el tercero. En féminas la victoria cayó del lado de Isabel Montañés (C.D. Laguarta Bikes) en la categoría reina femenina élite-sub23, Eva Elbaile (C.C. Vulco Cyclon Autogoya) e Irene Bellido (C.D.Kanina Bikes) fueron segunda y tercera.

Aurora García (C.C. Peña Guara) fue la vencedora en la categoría femenina Máster 30, seguida por Jessica Caraballo (Independiente). Lilian Soriano (C.D. Laguarta Bikes) se alzó con la victoria en Máster 40, mientras que Serena San Vicente (C.C.Turiaso) lo hacía en la categoría femenina cadete seguida por Mónica Estrada (Carlos Coloma Bike Club) y Ana López (C.C. Vulco Cyclon Autogoya).

Una vez terminadas las cinco pruebas puntuables que conforman la Copa XCO Aragón ya sabemos quienes han sido los campeones en cada categoría: Bruno Garcés (C.C. Alen Bikes) lo ha sido en la categoría reina Élite-sub23; en élite-sub23 femenino lo ha sido Isabel Montañés (C.D. Laguarta Bikes). David García (C.C. Ciclos Gamen) en Máster 40 y Lilian Soriano (C.D. Laguarta Bikes) en la categoría femenina Máster 40. El campeón en la categoría junior ha sido Diego Bardaji (C.C. Barbastro) y Adrián Jiménez (Factory riders) en Cadete. En la categoría femenina cadete Serena San Vicente (C.C.Turiaso) ha sido la vencedera. Alberto Portero (C.C. Bilbilitano) en Máster 50 y Jonathan Richard Davis (C.C. Cyclon Zaragoza) en Máster 60. En Máster 30 el campeón de la categoría ha sido Carlos Ángel Fontan (C.C. Oscense).