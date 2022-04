El reto del primer maratón: "Sueño con cruzar la meta en la plaza del Pilar"

Doce semanas de preparación, cientos de kilómetros en sus piernas y los bolsillos repletos de ilusión. Es la carta de presentación con la que llega Alejandro Requejo al XV Mann Filter Maratón de Zaragoza, que arrancará mañana a las 8.30 (se podrá ver en Aragón TV) con la línea de salida y llegada instalada en la emblemática plaza del Pilar. A sus 31 años y tras casi una década dando zancadas en distintas pruebas, este enfermero del Hospital Clínico cambia la bata por las zapatillas para estrenarse en su primer maratón. "Sueño con cruzar la línea de meta en la plaza del Pilar", confiesa con gran emoción.

"En 2014, en una carrera de cinco kilómetros que organizaba la Universidad, me apunté con unos amigos. Después, empecé a salir por mi cuenta y poco a poco me fui enganchando. El ambiente que se genera en las carreras es muy especial", sintetiza Requejo, que además de participar en distintas 10K y medias maratones, también ha cruzado la meta de una de las citas por excelencia en el calendario nacional: la Behobia de San Sebastián.

"El maratón es una distancia a la que hay que tener respeto. El año pasado, tras reactivarse las carreras después de la pandemia, vi a la gente cruzar la meta y pensé que podía ser mi próximo gran reto", asegura el atleta.

A partir de entonces, siempre de la mano del club Running Zaragoza, Requejo comenzó a preparar una de las pruebas más ilusionantes de su trayectoria. "Quería que alguien me guiase y me orientase, esta es una carrera muy específica y necesitas una preparación muy concreta", considera el deportista, que ha seguido rigurosamente un plan de entrenamiento durante las 12 últimas semanas. "Entrenamos en grupo martes y jueves. El resto de los días tenemos planificadas otras sesiones como salir a correr por tu cuenta, ejercicios de pesas, acondicionamiento... Esto no es solamente salir a la calle y correr", recuerda.

Un inoportuno pinchazo

Durante estos tres meses, el profesional sanitario ha compatibilizado horarios en el hospital con exigentes jornadas de entrenamiento en el asfalto zaragozano. Un periodo que tampoco ha estado exento de dificultades. De hecho, hace solo 10 días un inoportuno pinchazo en el cuádriceps estuvo a punto de hacer saltar por los aires todo el proyecto. "Fue lo más duro de toda la preparación porque pensé que me había lesionado y no sabía si me iba a poder recuperar a tiempo. Afortunadamente, después de un par de sesiones con el fisioterapeuta ha ido todo bien y se ha quedado en una sobrecarga", reconoce aliviado Requejo.

Una vez superado el susto, el deportista se centra en un único objetivo: disfrutar de la experiencia y, si es posible, completar los 42 kilómetros del recorrido con un ritmo inferior a cinco minutos el kilómetro. "Me he marcado el tiempo de 3 horas y 30 minutos. Inicialmente me daba igual, no es algo a lo que le diese demasiada importancia. Pero, si entrenas y eres constante, tu cuerpo se adapta a un ritmo y ves que tus expectativas comienzan a mejorar. Como dice Flor, mi entrenadora, el maratón es una carrera de encontrar y mantener un ritmo que te permita ir cómodo durante todo el recorrido", señala.

"No es solo correr"





En las fechas previas al gran día, Requejo reconoce que ha soñado con el instante de los últimos metros de la prueba, con la plaza del Pilar abarrotada y su familia y amigos esperándole junto a la línea de llegada para fundirse en un emotivo abrazo. "Tengo ganas de vivir esa sensación. No es solo correr el maratón, todo el proceso que supone hasta este domingo ya hace que merezca la pena. Son tres meses de constancia y superación personal. En definitiva, un reto muy ilusionante", asegura.

Pero, ¿en quién pensará el atleta durante los más de 200 minutos que estará corriendo por las calles del centro de la ciudad? "En toda la gente que me ha apoyado y arropado estos meses. En mi pareja, Bea, que es mi pilar fundamental; en mi amigo Jariod, un referente que me ha dado multitud de consejos, y en toda la gente del club Running Zaragoza con los que he vivido tres meses que no olvidaré nunca", sentencia.