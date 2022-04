La emoción del regreso a las carreras de montaña: así se preparan los pueblos del Sobrarbe y sus corredores

Después de dos años de parón a causa de la pandemia, las carreras de montaña vuelven a tomar el pulso a la competición en la Comarca del Sobrarbe, y con ellas la "emoción" por parte de los vecinos de estos pueblos y los corredores de revivir estas jornadas de deporte, turismo y convivencia que obligó a suspender la covid-19.

El trail valle de La Fueva dio el pistoletazo de salida este fin de semana a un calendario que recupera en esta comarca altoaragonesa tres de sus grandes citas deportivas: la carrera de montaña de Tierrantona, la de Boltaña ('O Viento Rondador') y la de Aínsa ('Gran Trail Sobrarbe'). "Para nosotros, los organizadores, es emocionante recuperar este evento que ayuda a desestacionalizar el turismo en el valle. Este fin de semana, a pesar del mal tiempo, se ha vuelto a llenar el pueblo y todas las casas rurales. Y esto es algo muy importante aquí en la zona, donde no hay pistas de esquí y dependemos mucho de las bicis y de otros eventos deportivos y culturales que se celebren", explican los organidadores del Trail Valle de la Fueva, que ofrece al corredor dos modalidades: una carrera más corta -de 14 kilómetros, con un desnivel de 674 metros- y una trail de 26 kilómetros y un desnivel de 1.134 metros, en cuya señalización del kilometraje han participado este año los alumnos de la escuela rural de Tierrantona.

Para José Luis Bergua, organizador de una de las pruebas más exigenes de la comarca, la Gran Trail Sobrarbe 2022, que incluye una prueba de 75 kilómetros y otra de 32, volver a abrir inscripciones en el mes de enero para apuntarse a esta carrera de "titanes" ha sido todo un "reto" para la organización, que se ha visto tensionada por la incertidumbre del momento. "Nosotros, el último año que la organizamos fue en 2019, que tuvimos a 1.000 corredores. En 2020 no se celebró y en 2021, que volvió alguna en el Pirineo, aquí tampoco se celebraron carreras… Son tres años de parón y de incertidumbre que nos hacen volver con nervios, pero también con muchas ganas de que salga todo bien, por el empeño que hemos puesto", explica Bergua, al mencionar algunas de las novedades de este año. Entre ellas, la vuelta a la Peña Montañesa, que incorpora la modalidad más larga de esta carrera, disputada en su última edición entre las localidades de Aínsa y Plan.

La Gran Trail Sobrarbe 2022 se celebrará en apenas dos semanas, el 9 de abril, con la vista puesta no solo en la situación sanitaria, que desde hace semanas da un respiro a la población, sino también en el tiempo y las nevadas. "Ahora mismo tenemos unos 400 participantes, y está claro que hemos pinchado, porque a mucha gente no le ha dado tiempo a preparársela... Antes los corredores se apuntaban entre enero y febrero, y este año en esos meses pasamos el coronavirus la mitad de la población. ¡Estábamos como para pensar en carreras!", confiesa Bergua, quien no oculta, por otro lado, el "alivio" que supone para la organización este descenso de la participación. "El hecho de que no seamos esos mil corredores de hace tres años es también un descanso en estas circunstancias. Estamos contentos, aun con la incertidumbre de las últimas nevadas, pero eso es algo que siempre acompaña a las carreras de montaña, y más en abril", dice mirando al cielo.

"Una de las mayores satisfacciones del corredor que viene aquí es el calor recibido por parte de los voluntarios. La gente se va del territorio con alegría y cariño a estas montañas"

Más allá de la incertidumbre por las condiciones meterológicas, este vecino de Aínsa, que es también concejal del Ayuntamiento de la localidad, hace hincapié en la parte más bonita del regreso de las carreras de montaña. "Como organizadores, las semanas previas a esta prueba muchas veces te planteas para qué meterte en esto... pero cuando llega ese día todo cambia. La satisfacción de celebrar la prueba, la gente al llegar, las felicitaciones... acabas ese día la jornada, que suele ser maratonianana, con 20 horas al frente de esta historia, y la sensación de que ha salido todo bien y de que la gente se va del territorio con alegría y cariño a estas montañas lo compensa todo. Al final es una manera también de promocionar esta comarca y a sus gentes, y a día de hoy una de las mayores satisfacciones del corredor que viene aquí es el calor recibido por parte de los voluntarios. Ahí estamos vendiendo también la forma de ser del 'montañés' y el carácter de nuestras gentes", señala Bergua.

Para Antonio Medina, director deportivo de la carrera 'O Viento Rondador', otra cita importante en el calendario de carreras de montaña del Sobrarbe, la vuelta después de tres años de parón por la pandemia supone un "revulsivo" que ha animado considerablemente en esta cita del mes de mayo la participación. Así pues, tras abrir insripciones para 300 corredores hace apenas dos semanas, ya se han apuntado 72 personas, entre ellas 12 mujeres.

Arán Lozano, miembro de la asociación local Juventud Pelaire, organizador y también corredor de esta prueba que organizan junto al Ayuntamiento de Boltaña y el Club de Montaña Nabaín, subraya especialmente el esfuerzo de los voluntarios que hacen posible celebrar este evento el próximo 14 de mayo, respetando su fecha habitual. "Como toda la prueba discurre por senderos, después de más de dos años sin hacerse esta carrera, tenemos un trabajo importante de limpieza de caminos, fundamentalmente en la ruta Boltaña-Ascaso, que están mucho más comidos. Además, el día de la prueba hay entre 40 y 50 voluntarios para el tema de avituallamiento. Esta es una carrera que invita a participar a todos los vecinos, porque se requiere mucho esfuerzo y anima a movilizarse a todo el mundo, desde empresas locales a trabajadores", indican.

Este año, fiel a su fecha habitual, la carrera 'O Viento Rondador' se celebrará a mediados de mayo, el sábado 14, con la promesa de convertirse en un evento "especial" para todos los corredores, vecinos de Boltaña y acompañantes. "Lo bonito de esta carrera es que tiene carácter festivo (toma el nombre de una canción de 'La Ronda'), y al terminar se hace la comida popular en la plaza Mayor y se suman familiares y amigos de los corredores. Para mí es motivador porque son citas que conoces, a las que les tienes un cariño especial y te hace más ilusión el prepararte porque es tu pueblo, está tu gente y siempre te anima más a la hora de entrenar y de hacerlo mejor ese día", indica Lozano.

Este año, además, habrá verbena hasta que caiga la tarde, y se organizarán también actividades infantiles en el casco antiguo de la localidad. Por otro lado, el primer corredor que pase por el punto más alto de la media maratón, que es la cima del pico Nabain, se llevará seguramente "un jamón", y también habrá premio para el club más numeroso que se apunte a la competición. "Entre los 50 primeros inscritos sorteamos una noche en Boltaña, en una casa de turismo rural, y para el ganador será gratis la inscripción a la prueba", anima la organización.

Consejos para afrontar con éxito una carrera de montaña

Desde el punto de vista físico, prepararse para este tipo de pruebas de "gran exigencia" requiere un entrenamiento constante de varios meses, puesto que a mayor distancia -advierten los expertos- se incrementa el riesgo por lesiones de sobrecarga, pero también de accidente, dado que estas carreras se realizan en condiciones ambientales que pueden ser "desfavorables" y donde el terreno irregular o resbaladizo aumenta la posibilidad de tropiezo. "Cuanto más larga sea la carrera más importante es la hidratación y el aporte energético porque se puede producir falta de elementos combustibles, y de ahí la utilización de suplementos y geles que tienen elementos nutritivos, como sales e hidratos de carbono", explica el doctor Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, quien aconseja adaptar la alimentación para afrontar con éxito este tipo de pruebas.

Imagen de un avituallamiento en la Gran Trail Sobrarbe. JOHN ORTIZ

En relación a un posible aumento del número de lesiones, vinculadas a la práctica de ejercicio físico intenso, este experto señala que se están viendo más casos debido a que hay también más deportistas o aficionados al 'running'. "Estamos viendo lesiones que antes no veíamos porque está practicando este deporte gente que no tenía cualidades tan buenas como era deseable. Vemos así problemas óseos, algunas formas de sobrecarga muy importantes, como la rabdomiolisis… No son lesiones graves, pero sí de difícil tratamiento y que persisten durante mucho tiempo molestando al paciente", advierte.

Por el contrario, en las carreras de montaña, Manonelles subraya las altas cualidades físicas que distinguen a la mayoría de participantes, en comparación con otras competiciones sobre asfalto. "Estas carreras son duras y muy exigentes, y el nivel que yo veo es el de mujeres y hombres con una morfología corporal muy apropiada, yo diría que la 'élite', porque no tienen exceso de peso, son fibrosos, les haces la prueba de esfuerzo y tienen unos consumos de oxígeno muy altos... Así como en maratones se ve gente que no tiene muchas cualidades, con exceso de peso o una técnica de carrera muy mala, a este tipo de competiciones van por lo general deportistas que están mucho mejor preparados y más entrenados para realizarlas. Pues en el caso contrario, una persona que no lo esté, difícilmente las podrá soportar con un mínimo de seguridad", concluye este médico, que aconseja no obstante a este grupo de corredores "dejar tiempo" entre carrera y carrera para evitar consecuencias perjudiciales para la salud.

"El que haya tantos corredores es una maravilla, porque los efectos beneficiosos del ejercicio mayoritariamente son positivos. Pero hay que dejar tiempo entre carrera y carrera para recuperarse, porque si no es así las secuelas que se producen por ese ejercicio intenso se van acumulando y pueden tener consecuencias importantes", apostilla.