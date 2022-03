Toni Abadía contra Carlos Mayo: un pulso entre amigos

Sería la gran batalla si no fuera porque entre ambos no cabe hablar de rivalidad, sino más bien de otros valores, como compañerismo, amistad, admiración y apoyo. Pero sí será un pulso en la cima del 10K, en la distancia corta del programa del Maratón de Zaragoza que serpenteará por las calles de la capital aragonesa el próximo domingo. Toni Abadía y Carlos Mayo. Carlos Mayo y Toni Abadía. Las dos referencias del fondo aragonés se citan en la prueba en un momento incandescente en la carrera hacia el récord nacional de los diez kilómetros. Abadía es el vigente guardián del mejor tiempo, mientras que Mayo saldrá el domingo al circuito zaragozano con las mejores piernas del momento en la distancia. No será el primero ni el último pulso entre ambos, acostumbrados a desafiarse, pero también a arroparse, protegerse y mejorarse. Una de las pugnas más íntimas y más sanas que se pueden encontrar en el mapa del deporte.

El duelo está garantizado. No solo en el contexto de las marcas, sino en la naturaleza misma de la competición: romper el primero la cinta de ganador en la plaza del Pilar. Todo ello con el telón de fondo de Zaragoza. En casa, en un trazado bien conocido, rodeado de los suyos, de compañeros, de entrenadores, de familiares… Y de muchos atletas populares quienes les tienen como modelos y referentes.

El trazado, homologado, anima a correr. Es rápido, con buenas y despejadas rectas y sin desniveles complejos. Sobre ese asfalto, tomará la salida Carlos Mayo con la credencial de su mejor marca personal obtenida el pasado domingo en Laredo, en Cantabria. Le puso al cronómetro una firma de 27:53. Toni Abadía, por su parte, registró 28.33. Mayo llega así a Zaragoza en una condición física portentosa. Su aliado de entrenamientos, ya liberado de los viejos problemas que a punto lo retiran del atletismo, afrontará la prueba subido de nuevo en ritmos notables, muy competitivos. El año pasado se impuso en Zaragoza con 30.14. Sin embargo, este domingo, con Mayo al acecho, deberá correr más rápido.

Todo apunta a que el pulso entre los aragoneses comprimirá el tiempo sobre los 29 minutos. "Va a ser muy especial correr por el centro de la ciudad, en un recorrido tan bonito. Si el Cierzo respeta, creo que podemos vivir un 10K muy rápido con el duelo con Toni Abadía", admitió Mayo en la presentación de la prueba.

Abadía ya ha corrido 10K en Zaragoza en el filo de esa marca: 29:04, en 2017, cuando se impuso a su lugarteniente de entrenamientos. Pero Carlos Mayo presenta en la capital aragonesa un historial próximo: 29:12 y 29:15. El desafío está garantizado sobre la cartografía de un circuito que tendrá en la plaza del Pilar su epicentro. De allí se saldrá y allí se llegará tras surcar diferentes vías del centro de la ciudad: Murallas Romanas, Mercado Central, calle Alfonso, paseo Independencia, plaza Aragón, plaza España, Don Jaime, Echegaray y Caballero, Cesáreo Alierta… La salida, el domingo a las 9.00, media hora después del maratón, con Abadía y Mayo en sus puestos.