Sakota: "Nos rendimos y eso me molesta"

Nuevo entrenador, pero el Casademont Zaragoza sigue igual, incompetente para detener una racha negativa que ya lo ha instalado en el descenso a la Liga LEB. Tras perder ante Manresa, Gran Canaria, Tenerife y Valencia, cesó Jaume Ponsarnau. Ayer debutó Dragan Sakota, que se estrenó en la ACB con 69 años con el resultado que pueden ver en la página anterior. No le salió nada al conjunto aragonés. Tampoco fue capaz de detener nada Sakota: ni ponerle un perro de presa a Eddie, ni molestarle mínimamente a Renfroe en la dirección, ni tapar un poquito a Nnoko debajo del puchero. Está muy claro que una cosa es ganar la Recopa (y cómo la ganó...) en los 90 y otra seguir siendo competitivo en 2022.

Con los brazos cruzados durante todo el careo o, en su defecto, como pueden ver en la imagen aneja, con las manos en los bolsillos. El lenguaje no verbal, el gestual, también traslada, también comunica. Reiteró la palabra no en la banda en infinidad de ocasiones Sakota, las mismas en que negaba con la cabeza. Ciertamente, no hizo nada bien su equipo. Ya de forma verbal, delante de la alcachofa, Sakota se explayó tras la derrota. "Nos hemos encontrado a un equipo que ha sido mejor en todos los aspectos del juego. Honestamente, no entiendo que el Burgos esté hasta ahora en esta posición, teniendo en cuenta los jugadores que tiene y su forma de jugar", se arrancó Sakota, que aseguró conocer al rival. "Antes del partido, sabíamos sus puntos fuertes, grandes tiradores y capacidad de rebote ofensivo, y no hemos sido capaces de parar estas cosas y por ello estoy decepcionado", continuó.

Sakota también puso el foco en el determinante primer cuarto completado. "Empezamos muy mal, pero nos cogimos al partido, nos acercamos a 5 puntos y ahí no hemos sido capaces de agarrarnos. Nos rendimos y eso me molesta", enfatizó, para subrayar más si cabe este lamento. "Es la primera vez en mi carrera que me pasa esto y trataremos de cambiar esto para los siguientes partidos", concluyó con esta contundente afirmación el nuevo entrenador del Casademont.

Paco Olmos, que no ha ganado la Recopa pero sí se conoce al dedillo la Liga Endesa ACB, valoró la decisiva victoria alcanzada ayer por el Burgos. "Hay días en que las cosas salen perfectamente, como en el primer cuarto, en el que Jarrel Eddie anotó 16 puntos", apuntó.

Olmos consideró también el empuje de la afición. "Nuestra gente nos ha ayudado para ir hacia arriba en un partido en el que frenamos el ataque del Casademont con los mejores minutos de la temporada. En el segundo cuarto, la energía bajó", dijo.

"Esta victoria nos da un puntito de aire y nos mete de lleno en el grupo de permanencia, y aún tenemos el partido del Gran Canaria del jueves. Si los jugadores entienden la importancia del partido, puede ser determinante. Quiero agradecer el apoyo del club desde el principio y de toda la afición. Los últimos cinco partidos, a excepción del encuentro con el Madrid, se han jugado bien. El proyecto se merece conseguir la permanencia", concluyó Olmos.