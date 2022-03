Camilla Hedberg lidera en La Peñaza el Santander Golf Tour Zaragoza 

La catalana Camilla Hedberg se ha colocado en lo más alto de la clasificación en la primera jornada del Santander Golf Tour, que reúne en Zaragoza a casi 40 profesionales. Con una vuelta de 67 golpes (-5) en el exigente recorrido del Real Club de Golf La Peñaza, la jugadora de Golf Terramar presentó una inmaculada tarjeta de cinco birdies para auparse hasta lo más alto junto con la inglesa Molly Lawrence. La aragonesa Raquel Carriedo, que compite en casa, ha finalizado vigésima (+4, 76 golpes).

Hedberg se lucía exhibiendo una gran regularidad de 'tee a green' y eludiendo todos los obstáculos que plantea La Peñaza, especialmente, los rápidos greenes que se presentaban este jueves. La tarjeta de Camilla ha sido un fiel reflejo del buen juego que ha desplegado durante la jornada inicial.

Camilla, ganadora del Santander Golf Tour Zaragoza celebrado en el Real Club de Golf La Peñaza en 2018, aseguró haber desplegado su mejor versión: “La verdad que he acabado con muy buenas sensaciones, he jugado muy bien, no he fallado golpes, y los que no han ido donde yo quería, el fallo ha sido mínimo. Me ha costado acertar las distancias, los greenes están bastante duros, pero en general he acabado muy contenta”.

“Me siento muy cómoda en este campo, me gusta mucho el club, me siento como en casa cada vez que vengo. El campo es muy divertido, tienes que saber mover la bola para ambos lados y eso me encanta. Ahora, a seguir como hoy, seguir con las rutinas, intentar seguir con la misma dinámica y metiendo putts” aseguraba Camilla.

Resultados de la primera jornada del Santander Golf Tour HA

Junto a Hedberg, se ha situado en lo más alto de la clasificación la inglesa Molly Lawrence, quien con cinco birdies ha entregado una tarjeta impecable de 67 golpes. La profesional inglesa se ha mostrado muy contenta tras su gran primera jornada: “Estoy muy contenta con el juego desplegado hoy, es el reflejo de la buena pretemporada que he hecho, mejorando el juego corto y el putt. Seguramente, son los mejores greenes en los que he pateado, el campo estaba en perfectas condiciones”, ha valorado.

Por detrás, acechan la valenciana Marta Pérez, que con una vuelta de menos uno se ha colado en el partido estelar de la última jornada. Pérez lograba acabar bajo par después de firmar una tarjeta con cinco birdies y cuatro bogeys. Junto a Marta, la portuguesa Leonor Bessa también ha entregado una vuelta de menos uno, gracias a un espectacular 'eagle' en el 4, el hoyo más complicado del día de hoy.

Este viernes seguirá la competición, segunda y última jornada a partir de las 8.45 desde el tee del 1. El partido estelar que saldrá a las 10:45 horas estará compuesto por Molly Lawrence, Camilla Hedberg y Marta Pérez.