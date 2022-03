El voleibol está de vuelta en Huesca

El voleibol es un deporte al alza en Aragón, donde solo en lo que a los Juegos Escolares se refiere se ha pasado en este curso de 1.030 fichas a 1.824, y Huesca no escapa a la tendencia. Por primera vez en más de veinte años vuelve a ver un club activo, el CV Huesca que ya cuenta con cuarenta jugadores divididos en tres conjuntos mixtos, un infantil, un cadete y un sénior. Entrenan los lunes y miércoles en el Pabellón del Parque y los martes y jueves se ha comenzado a desarrollar una extraescolar en el IES Sierra de Guara que tiene visos de expandirse a otros institutos próximamente.

Aunque el sénior ya participa en la Segunda División aragonesa masculina, en la que marcha en la mitad de la tabla, la puesta de largo del club en lo que a la competición se refiere se ha producido en las últimas semanas. El debut de los equipos de categorías base se vivió en Zaragoza el pasado 5 de marzo con la disputa de un amistoso frente a sus pares de Calatayud en el nuevo pabellón del Parque Deportivo Ebro y una semana después ejerció de anfitrión en el regreso de los Juegos Escolares a la provincia de Huesca; hacía más de diez años que no se celebraba una jornada de este tipo. En ella, además de los oscenses, se reunieron también los jóvenes jugadores del CV Monzón, el CV Sobrarbe y el CV Sabiñánigo, entidades también de nuevo cuño que se cruzaron en 82 partidos.

"Calculamos que juntamos a unos ochenta jugadores", comenta Gemma Garcés, vocal del CV Huesca, que califica el evento de "todo un éxito". "La idea ahora es que se vaya celebrando una jornada al mes, cada vez en una localidad", avanza. El pasado fin de semana volvieron a la pista, esta vez como invitados en los Juegos Escolares de Zaragoza.

Participantes en la jornada de los Juegos Escolares de voleibol en Huesca. FAVB

La génesis del proyecto se remonta a 2019. "Mi hija me comentó que ella y unas amigas querían jugar, me puse en contacto con la Federación Aragonesa y empezamos a ponerlo todo en marcha", comenta Garcés. En la federación quien le atendió fue Juan Chicón, su secretario, y que ahora figura como presidente del club para ayudarle en sus primeros pasos. "Teníamos mucho interés en que surgiesen iniciativas en Huesca, ya se había intentado antes, pero no habían cuajado", explica. En 2009, por ejemplo, el Multicaja Fábregas Sport de Zaragoza, que por entonces militaba en la máxima categoría nacional, organizó un clinic en el IES Ramón y Cajal, donde sigue habiendo actividad. En los últimos tiempos había habido otras experiencias en el Pirámide, con un torneo intercentros, y a través de la Universidad de Zaragoza. El Voleibol Teruel también ha disputado partidos de preparación.

El equipo sénior del CV Huesca. CV Huesca

La pandemia ralentizó el proceso, pero no lo detuvo y en septiembre arrancaron los entrenamientos a cargo de Sandra Rubio e Irene Badía, dos estudiantes universitarias llegadas a la capital oscense. "La promoción se ha realizado con el boca a boca", explica Garcés. La curiosidad de su hija y sus amigas por este deporte vino motivada por una serie de animación japonesa, ‘Haikyu!!’, en la que el voleibol es un elemento principal. Su incidencia en el aumento de practicantes a nivel general lo confirma también Chicón.

Ahora la intención es seguir creciendo, tanto dentro del voleibol más tradicional como en otras variantes como el voley playa. "Ya hemos hablado con el Patronato Municipal de Deportes, en la Ciudad Deportiva hay una pista de arena en desuso y estamos pensando en organizar algo en verano", avanza Garcés, que también indica que habrá talleres para que la semilla del voleibol siga brotando en Huesca.