Dragan Sakota, nuevo entrenador del Casademont Zaragoza: "Quiero que el equipo lo dé todo en la pista"

“Me ilusiona este reto”, confesó este martes Dragan Sakota, el nuevo entrenador del Casademont Zaragoza, quien dijo estar “muy agradecido” al Casademont Zaragoza por darle la “gran oportunidad de entrenar en la Liga Endesa”. Lo hace en un escenario de máxima dificultad: una sola victoria separa a los aragoneses de las posiciones de descenso, cuando sólo restan 10 partidos para el término de la competición regular.

“Soy consciente de que el equipo no está ahora en una buena posición, pero vengo precisamente para eso, para buscar una reacción inmediata. Y tengo experiencia en este tipo de situaciones, en coger a un conjunto a mitad de la temporada”, advirtió el preparador serbio, de 69 años.

¿Qué conoce Sakota del cuadro zaragozano? “Nunca dejo de ver partidos, esté en activo o no. Evidentemente, estaba más pendiente de otras competiciones que de la Liga Endesa, sobre todo de la Euroliga, pero conozco aspectos del Casademont Zaragoza. De la plantilla, sobre todo tengo controlados a Rodrigo San Miguel y a Omar Cook, que son los veteranos, los que más tiempo llevan jugando”, explicó.

“Soy consciente de lo que puede hacer este equipo, y está claro que pueden rendir mucho mejor de lo que han venido demostrando a lo largo de la temporada”, añadió después el veterano técnico, quien recordó que “el baloncesto es baloncesto”, por lo que no considera un hándicap el hecho de no haber entrenado nunca en la Liga Endesa. “He dirigido equipos en diferentes categorías, también en la Euroliga, y el objetivo siempre es el mismo: que cada uno de los jugadores dé el máximo de sus capacidades”, anunció.

“La clave es saber jugar con inteligencia, tanto en defensa como en ataque. A todo el mundo le gusta que su equipo corra, pero no siempre es posible. Yo también aspiro a que el equipo, cuando juegue en media pista, cuando no sea capaz de correr, que sobre todo sepa ser inteligente, teniendo en cuenta también las características del rival. Para mí es muy importante que los jugadores tomen buenas decisiones en la pista, y que podamos reducir todo lo posible las pérdidas de balón. Es lo que he intentando aplicar en todos los conjuntos en los que he estado, y en Zaragoza no va a ser diferente”, indicó Sakota.

El serbio se estrenará en Burgos, el próximo sábado, ante un rival directo en la lucha por la salvación. Sin embargo, aunque es consciente de la importancia del duelo, considera que “el tiempo es limitado”, a falta de 10 jornadas para el término de la competición, “por lo que todos los partidos son importantes de aquí hasta el final de la temporada”. “Mi intención es tener influencia en la plantilla con la mayor rapidez posible. Quiero que el equipo lo dé todo en la pista. En este sentido, sí he percibido una reacción en el último partido, al menos más que en los anteriores. Hay que seguir en esta línea”, señaló.

Posteriormente, Sakota tuvo palabras para Sean Kilpatric, la última adquisición de los zaragozanos, quien reforzará la plantilla en este tramo final del curso. “Es un jugador al que he venido siguiendo con atención durante los últimos años, especialmente en su etapa en Grecia, en el Panathinaikos, pero también en Turquía e incluso en el Gran Canaria. Espero que nos sea muy útil, que nos pueda dar cosas que no han dado otros jugadores y, sobre todo, que sea capaz de asumir responsabilidades. Espero que esté en buena forma para ayudar cuanto antes al equipo”, desveló.

Respecto a su primer toma de contacto con la plantilla, el técnico desveló el mensaje que le había trasladado al grupo: “Les he transmitido la importancia de que nos entendamos lo más rápido posible. Que entiendan cuanto antes lo que yo les voy a pedir”.

Sakota, además, consideró vital el respaldo de la grada para superar una situación tan inquietante. “Conozco la responsabilidad que he asumido, las altas expectativas que hay en la ciudad, y tengo mucho respeto por la afición del Casademont Zaragoza. Recuerdo que acudían a los partidos 10.000 seguidores en la Liga LEB. Quiero que la afición entienda que esto no va a cambiar en dos días, y que su apoyo va a ser muy importante. Sin embargo, está claro que los jugadores también tienen que responder en la pista, y eso se hace luchando al máximo en cada momento. No debemos rendirnos nunca”, insistió.

El serbio habló también de los aspectos a corregir. “He observado que el equipo, cuando tenía una desventaja de diez puntos, no conseguía recuperarse y se rendía, lo veía pasivo por momentos. Y lo que tiene que hacer es luchar por cada punto. Además, creo que el Casademont comete muchas pérdidas de balón, lo que sin duda supone un problema”, analizó Sakota, quien no ocultó su entusiasmo por poder entrenar en la ACB, “sin duda la mejor liga de Europa”. “Es una oportunidad que siempre había buscado, pero que, por diferentes circunstancias, nunca había acabado de concretarse. Para mí va a ser fácil adaptarme a todo, porque tengo experiencia, he entrenado en diferentes países y estoy preparado para asumir este reto. Estoy acostumbrado a estas situaciones”, reiteró, al mismo tiempo que dijo mostrarse “totalmente convencido” de “poder explotar todas las virtudes de la plantilla en muy pocos partidos”.