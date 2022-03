La remera aragonesa Esther Briz es la nueva reina del ergómetro nacional

Con 22 años, Esther Briz (Zaragoza, 31 de enero 2000), exhibe una superioridad aplastante cuando sube a su embarcación para construir un palmarés magnífico en una disciplina, el remo, con el que espera ser olímpica. Con la cita de París 2024 en el horizonte, la aragonesa sigue embelleciendo su currículum deportivo palada a palada: medallas de todos los colores y récords increíbles.

El último éxito, mayúsculo por su ejecución, lo ha conseguido hace unos días. La deportista del Centro Natación Helios, brillante en su especialidad y como estudiante en Stanford de Estados Unidos, participó el pasado 16 de marzo en un test de remoergómetro (o ergómetro: máquina para realizar una simulación de la acción de remar) del equipo remo femenino de la universidad en la que estudia desde 2018. Y durante la ejecución de la prueba, la medallista internacional pulverizó la plusmarca española absoluta (y sub-23) sobre 2.000 metros en poder de la olímpica Nuria Domínguez desde hace casi dos décadas.

Fue en el año 2003 cuando la sevillana hacía un tiempo de 6:49.9 en un test de ergómetro de la Federación Española de Remo. Al año siguiente, en los Juegos de Atenas, Nuria lograba la sexta plaza y el diploma olímpico en el Skiff femenino. En Standford, Esther Briz rompió el registro dejando la nueva mara en 6:48.6. "Nuria Domínguez es una persona a la que admiro muchísimo, y una institución del remo español. Rondar sus tiempos es un orgullo", comenta, feliz, Esther desde la Universidad que se ubita en Palo Alto, California.

"Esther tiene un potencial increíble. No hay más que darse cuenta de que en un test que no le ha salido muy bien ha hecho la mejor marca femenina de la historia de España sobre la distancia de 2.000 metros. ¿Qué tiempo hubiese marcado si le sale bien? Mejor no pensarlo; ya llegará", valora su entrenador, Alfonso Muniesa, referente del centenario Helios y hombre que ha pulido todas las cualidades que encarna una deportista ha hecho historia en el remo nacional.

"Volveré a España y por primera vez en mi vida me dedicaré exclusivamente a remar. Tengo muchísimas ganas de ver de qué soy capaz"

Con diez años, Esther Briz decidió cambiar la natación por el remo. Su hermano Pablo le metió el ‘veneno’ del remo y "ahí empezó todo". Después llegó su estreno en una Copa Primavera en Asturias, su primer podio en 2012, y un palmarés que empieza a vestirse con medallas con podios en Campeonatos de España. Pero el relato del remo aragonés le tenía reservada una página para su mayor gloria: el 6 de agosto de 2017, en Trakai (Lituania), hizo historia al conquistar la primera medalla de oro española en una prueba femenina en unos Campeonatos del Mundo en categoría júnior en skiff. Diez meses después, el 27 de mayo de 2018 en Gravelines (Francia), la zaragozana volvió a ganar una competición de máximo nivel internacional: la corona europea juvenil.

ESTHER BRIZ BATE EL RÉCORD DE ESPAÑA ABSOLUTO FEMENINO DE 2.000 METROS, EN MANOS DE NURIA DOMÍNGUEZ DESDE 2003, CON UN TIEMPO DE 6:48,6

Toda la info sobre esta histórica marca en: https://t.co/yceNzzgKK8@estherbrizz @fed_esp_remo #VermontC2 pic.twitter.com/gZi6eHFqZF — Concept2 España (@Concept2Espana) March 17, 2022

REMO

🚣‍♀️Nuestra deportista @estherbrizz ha batido el récord de España Absoluto (y sub’23) de remoergómetro que databa de 2003.

👉Ha mejorado la marca de Nuria Domínguez, finalista de las Olimpiadas de Atenas, en más de 1 segundo.

⏱️Esther: 6:48:6

⏱️Nuria: 6:49:9

👏¡Bravo Esther! pic.twitter.com/vyv8mWSoAI — CN HELIOS (@cnhelios) March 17, 2022

Esther Briz, estrella de la selección española de remo FER

Y Esther ha seguido creciendo. El pasado mes de septiembre conquistó en Oeiras (Portugal) las medallas de más valor en un Campeonato del Mundo, el de remo de mar: los oros en la prueba de sprint y de larga distancia en la novedosa disciplina formando pareja en el doble scull absoluto mixto con Ander Martín (Club Remo Torrevieja).

“Batir este récord indica que voy por buen camino de cara a los Juegos Olímpicos de 2024. Me da confianza en el trabajo hecho y en lo que está por venir", valora la 'recordwoman'. Briz se gradúa el próximo mes de junio y ya tiene planes de futuro. "Volveré a España y por primera vez en mi vida me dedicaré exclusivamente a remar. Tengo muchísimas ganas de ver de qué soy capaz. Mi intención es concentrarme con el equipo nacional a intentar lograr la clasificación para los Juegos. Es el reto de todo deportista y me gustaría vivirlos en primera persona", concluye.