El Real Madrid se enfrentará al Chelsea y el Atlético al Manchester City

Real Madrid-Chelsea, Atlético de Madrid-Manchester City y Villarreal-Bayern Múnich son las eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones que ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), que ha determinado también que, en caso de que blancos y rojiblancos superen sus cruces, se enfrenten en semifinales.

NOTICIAS RELACIONADAS 90 años de amor y pasión por el Real Zaragoza

Los partidos de ida de los cruces de cuartos de final se disputarán los días 5 y 6 de abril, mientras que los de vuelta se celebrarán una semana después, entre el 12 y el 13 de abril. Además, las semifinales arrancarán el 26 y el 27 de abril con los encuentros de ida, y se resolverán con los de vuelta el 3 y el 4 de mayo.

Los dos supervivientes de las eliminatorias se citarán en la final del sábado 28 de mayo en el Stade de France de París, sede designada hace unas semanas después de que se le retirase la organización a San Petersburgo como respuesta a la ofensiva rusa en Ucrania.

La suerte no ha acompañado en exceso a los equipos españoles, aunque tanto los de Carlo Ancelotti como los de Diego Pablo Simeone contarán con la 'ventaja' de jugar los partidos de vuelta en sus estadios, todo en unas eliminatorias en la que seguirá sin contar el valor doble de los goles fuera de casa.

Los madridistas, que fueron capaces de remontar su eliminatoria de octavos de final ante el PSG -1-0 en la ida y 1-3 en la vuelta-, se medirán, primero a domicilio y luego en casa, con el vigente campeón de la competición continental -eliminó al Lille (2-0 y 1-2)-, su verdugo en semifinales en la pasada edición.

Tras el 1-1 de la ida en el Santiago Bernabéu, los hombres de Thomas Tuchel no dieron opción al conjunto blanco, entonces dirigido por Zinédine Zidane, y rompieron la eliminatoria en Stamford Bridge con goles de Werner y Mount. Posteriormente, alzaron la 'Orejona' ante el City de Pep Guardiola.

Sin embargo, el potente físico que le permitió coronarse campeón parece haberle abandonado en parte este curso, en el que aun así se ha proclamado vencedor del Mundial de Clubes y ha llegado a la final de la Carabao Cup, perdida en los penaltis ante el Liverpool. El tercer clasificado de la Premier League también tendrán que aislarse de los problemas institucionales que afectan al club después de la marcha de Roman Abramovich.

Ahora, Londres acogerá el primer combate entre ambos contendientes, y será el recinto madrileño el que decida al semifinalista. Anteriormente, además de los dos partidos del pasado año, los dos equipos se enfrentaron en varias ocasiones, con victoria inglesa en la final de la Supercopa de Europa de 1998 (0-1) y en la final de la Recopa de 1971 (1-1 y 2-1 en el encuentro de desempate).

De hecho, los madridistas no han conseguido todavía ganar en competición oficial a los 'blues', a los que solo han superado en un par de duelos veraniegos de la International Champions Cup.

La admiración de Simeone por Guardiola

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que siente "una gran admiración" por el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, que será su rival en la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones tras el sorteo realizado este viernes.

"Ante todo, gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo en el City en estos últimos años, que lo demuestra partido tras partido", declaró Simeone en la rueda de prensa de este viernes, previa al partido liguero contra el Rayo Vallecano y que se celebró justo después del sorteo de la Champions.

"A partir de ahí, una competencia difícil, grandes enfrentamientos entre todos los equipos y ya habrá tiempo de valorar en su momento el partido. Ahora nos enfoca absolutamente el partido del Rayo Vallecano y tengo en la cabeza solo eso", añadió.

El entrenador argentino ya se enfrentó una vez con un equipo de Guardiola en un cruce de la máxima competición continental, las semifinales de 2016, en la que su equipo se impuso al Bayern Múnich alemán que entonces dirigía el técnico catalán, ganando 1-0 en la ida en el Vicente Calderón y perdiendo por 2-1 en el Allianz Arena de Múnich, en un duelo agónico en el que el valor doble del gol de Antoine Griezmann en territorio alemán le permitió pasar a la final de Milán, luego perdida contra el Real Madrid por penaltis.

No obstante, el entrenador del Atlético no quiso comentar su historial previo contra Guardiola. "Entiendo la búsqueda de hablar de esto reciente que da la competición de la Champions, pero a nosotros nos ocupa el partido del Rayo, si me quieren preguntar algo del Rayo, bienvenido sea", zanjó Simeone.

El Manchester City, el dueño del balón

El Manchester City, fiel a la filosofía de Pep Guardiola, es el dueño del balón. La máxima expresión del fútbol combinativo, con el que trata y casi siempre consigue someter al rival.

No obstante, pese a todos los pronunciamientos, a los vaticinios, al espectacular potencial que presenta, le falta el refrendo de lograr ceñirse la corona europea. El pasado curso se quedó a un paso. Llegó a la final, pero le arrebató la gloria el Chelsea de Thomas Tuchel con un solitario gol del alemán Kai Havertz.

Necesita ese estilo de juego, no obstante, dinamismo, para acabar siendo definitivo y decisivo, aunque parece que, con la acumulación de experiencia en la alta competición, está absolutamente en disposición de lograrlo.

Imagen de archivo: Guardiola celebra con sus jugadores el pase a las semifinales del City tras derrotar al Borussia Dortmund Wolfgang Rattay

Esta temporada, una vez más, ha manejado el ritmo y el tempo de todos los partidos en la Champions. Ha sido el dueño del balón, cuestión que, no obstante, no le valió para impedir la derrota en el Parque de los Príncipes ante el PSG o en el último partido de la fase de grupos ante el RB Leipzig, en los que su mayor posesión no se vio reflejada en el marcador. Tiene un 59,5% de media, cuatro décimas menos que el Chelsea. Es, el que presenta mejor eficiencia en los pases con el 90,9%.

Curiosamente en el que menos tuvo, en el primer encuentro ante el RB Leipzig con un 51%, obtuvo un espectacular triunfo por 6-3. La máxima expresión llegó en la ida de octavos en el Jose Alvalade ante el Sporting de Lisboa, al que liquidó con un tremendo 0-5. Manejó y tuvo una gran eficacia en ataque.

El City, que lidera la Premier con un punto de ventaja sobre el Liverpool tras perder casi toda la ventaja que tenía y once respecto al Chelsea, se ha ganado el ser considerado uno de los principales favoritos al título continental. Esta campaña tratará de tomarse la revancha de la pasada edición con su derrota en Oporto ante el Chelsea.

El centrocampista belga Kevin de Bruyne sigue siendo la gran figura del conjunto de Guardiola, aunque dentro de un bloque en el que prima el colectivo de ese juego combinativo al que no se le acaba de encontrar un '9' puro ni siquiera cuando el técnico español cuenta con el brasileño Gabriel Jesus.

NOTICIAS RELACIONADAS Un seguidor se ata el cuello a un poste e interrumpe el Everton-Newcastle

Con el meta brasileño Ederson indiscutible bajo palos, que con su manejo con el balón en los pies logra las primeras ventajas en ese estilo, en la zaga los habituales son Kyle Walker (no podrá jugar la ida por sanción), Ruben Dias, Aymeric Laporte y Joao Cancelo, quien, 'reinventado' como lateral izquierdo, se está consagrando como uno de los grandes futbolistas del momento, firme atrás y determinante en sus incorporaciones.

El español Rodri Hernández se ha asentado en el eje de la medular, donde cuenta con la colaboración del germano Ilkay Gundogan, fundamental en la creación y en la definición, y del propio De Bruyne.

El arsenal del City es tan amplio, que más adelante aparecen jugadores de la talla del argelino Riyad Mahrez, Raheem Sterling, el luso Bernardo Silva, Phil Foden y Jack Grealish, el gran refuerzo de esta campaña, sin olvidar a Gabrtiel Jesus.

Con 23 dianas es el equipo que más goles ha marcado tras el Bayern (30). Mahrez, con seis, es su principal artillero en el torneo continental este curso, tres más que Gabriel Jesus y Sterling.

John Stones, Nathan Ake, Oleksandr Zinchenko, Fernandinho son otros nombres destacados de los 'sky blues', que lo han ganado todo en Inglaterra en la era Guardiola (tres Ligas, una Copa y cuatro Copas de la Liga) y quiere agregar la muesca más trascendental de su multimillonario proyecto, la Liga de Campeones.

Un Chelsea convulso

Nadie espera que el Chelsea tenga que viajar a Madrid a bordo de un autobús conducido por Thomas Tuchel, pero el ofrecimiento del entrenador a ponerse al volante de un autocar si su club no tiene dinero para un avión ilustra bien el momento convulso que atraviesa la entidad londinense.

Un año después de haber dejado en la cuneta al Real Madrid en semifinales y posteriormente ganar la Champions, el sorteo vuelve a cruzar a ambos equipos, en esta ocasión en una ronda anterior. Los de Concha Espina, eufóricos tras su histórica remontada ante el PSG, buscarán repetir semifinales, y, por qué no, algo más, ante otro de los nuevos ricos del continente, recién caído en desgracia.

El equipo del oeste de Londres se halla en venta después de que el Reino Unido sancionase a su hasta ahora dueño, el oligarca ruso Roman Abramovich.

En los últimos días, el club se ha quedado hasta sin tarjetas de crédito. Ni siquiera puede generar ingresos por la venta de entradas en el vetusto Stamford Bridge, donde se disputará el partido de ida, a diferencia de la temporada pasada donde albergó la vuelta, sin público por la pandemia.

Todo ese estado de combustión interna no se ha traducido, al menos por el momento, sobre el terreno de juego. Y en eso ha tenido mucho que ver la figura de Tuchel, cuya dimensión se ha disparado en un club que profesaba devoción hacia Abramovich y que se ha encontrado huérfano tras su marcha.

Su compromiso con el equipo al afirmar que, pasase lo que pasase, permanecería en su puesto, ha supuesto una inyección de ánimo y estabilidad en todos los estamentos.

En Europa, el Chelsea despachó con gran solvencia al Lille en octavos, venciendo en ambos partidos, y en la Premier League marcha en una cómoda tercera plaza, lejos de Manchester City y Liverpool pero también con ocho puntos de ventaja sobre el cuarto, el Arsenal. Los azules no pierden un partido desde el pasado 15 de enero, y vuelven a carburar después de un inicio de temporada algo dubitativo.

El bloque es en esencia el mismo que pasó por encima del Real Madrid en la eliminatoria de hace un año (1-1 y 2-0), con la adición de un Romelu Lukaku que no acaba de encontrar su sitio en Londres y con cuya marcha no deja de especularse.

Mientras, las jóvenes perlas 'Blues' siguen floreciendo. En la eliminatoria contra el Lille destacó especialmente Christian Pulisic, autor de sendos goles en la ida y la vuelta. A sus 23 años, se sigue esperando todo de la joya estadounidense, al que solo la irregularidad ha privado hasta ahora de dar un paso adelante junto a los grandes del fútbol.

Otra promesa, el alemán Kai Havertz, ya dejó muestras de lo que es capaz contra el Madrid en las últimas semifinales y sigue su camino hacia el estrellato.

Pese a todo, el alma de este equipo es todavía su capitán, el navarro César Azpilicueta, convertido en una leyenda del Chelsea y cuyo futuro sigue en el aire por una cláusula de renovación automática que dificultaría su fichaje por el FC Barcelona.

Azpilicueta, defensa del Chelsea en una imagen de archivo. Alberto Martin/efe

El exosasunista metió uno de los dos goles contra el Lille y liderará una defensa compenetrada y granítica, que se complementa bien con el centro del campo trabajador y eficiente que comandan el italiano Jorginho y el francés Ngolo Kanté y con un Edouard Mendy que ofrece plenas garantías en la portería.

El Madrid sabe bien la exigencia física que representa enfrentarse a un equipo muy bien trabajado tácticamente y con pulmones de sobra. Queda por ver si los problemas que afectan a la entidad londinense acabarán por afectar a su rendimiento deportivo o si volverá a suponer un hueso duro de roer para los blancos.

El Villarerreal, a por la gesta ante el Bayern

El último de los equipos españoles en liza, el Villarreal, deberá rendir al máximo para tratar de superar al Bayern Múnich de los Robert Lewandowski o Thomas Müller, todo en una eliminatoria en la que, además, jugará el encuentro de vuelta en Alemania.

Los de Unai Emery aun saborean la euforia de haber sorprendido en octavos a la Juventus, con el 1-1 de la ida y el 0-3 en Italia, mientras que el conjunto bávaro desterró las dudas del 1-1 del primer encuentro ante el Salzburgo goleando en el partido de vuelta (7-1).

Ambos equipos se vieron las caras en dos ocasiones previamente, ambas en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2011-12, en la que los castellonenses quedaron eliminados y los germanos pasaron como primeros de grupo (0-2 en El Madrigal y 3-1 en el Allianz Arena).

Emparejamiento Champions

Cuartos de final

Chelsea (ING) - REAL MADRID (ESP).

Manchester City (ING) - ATLÉTICO DE MADRID (ESP).

VILLARREAL (ESP) - Bayern Múnich (ALE).

Benfica (POR) - Liverpool (ING).

Semifinales

Ganador del Manchester City - ATLÉTICO DE MADRID / ganador del Chelsea-REAL MADRID.

Ganador del Benfica-Liverpool / ganador del VILLARREAL-Bayern Múnich (ALE).

Final

Ganador de la semifinal 2 - Ganador de la semifinal 1.