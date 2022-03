Fernando Alonso llega a su 19ª temporada con la ilusión de un novato

Fernando Alonso se convertirá en la 17ª carrera de la temporada 2022, el GP de Singapur, en el piloto con más carreras disputadas en la historia de la competición. Para entonces tendrá ya 41 años, una edad de exdeportista en la mayoría de disciplinas, pero que para él no es más que un número.

La ilusión con la que afronta un año que será complicado es digna de elogio. Todos los demás pilotos, sean candidatos a victoria o no, le guardan un respeto y una admiración que, como competidor, es complicado encontrar. La pretemporada 2022 ha sido todo un ejemplo de ello. Problemas tanto en Barcelona como en Baréin, incluido todo un día perdido, hicieron que volvieran viejos fantasmas a la mente de muchos. Aquellos eslóganes fallidos como «lo mejor está por llegar» se mezclaban con el manido concepto de 'El Plan'. Realmente no existe semejante plan: solo el trabajo.

Prueba de ello es la última jornada de la pretemporada. Mientras Max Verstappen daba un puñetazo en la mesa con el mejor crono del día y Lewis Hamilton, que rodó solo por la mañana, se tiraba el ya clásico farol que nadie cree de que no están para luchar por victorias, Alonso se dedicó a acumular kilómetros. Nunca ha tenido un coche dominador con autoridad, y eso le ha enseñado a crecerse ante las adversidades. El Alpine A522, o 'Alpink' como se ha bautizado, no es un monoplaza ganador ni mucho menos. La labor de los ingenieros ha sido óptima, como demuestra el tercero que lucía Alonso en la última tabla de cronometraje aunque fuera a casi un segundo del crono del campeón. Dar 122 vueltas es una noticia más que positiva.

Parte de 'El Plan' pasa por ser competitivo en este 2022. Las perspectivas no son demasiado halagüeñas en este sentido, pero en la que puede ser el último baile de Alonso en el gran circo no le van a faltar oportunidades. No en vano, 2021 lo empezó con la mandíbula rota y un monoplaza que sufría para pasar de la Q1. Esta temporada se antoja mucho más igualada, y en cualquier caso, Alonso siempre cumple una máxima que prometió hace años: «Dadme un coche solo medio segundo más lento, que ya lo recuperaré yo».